ÍûÁíÍý¤Èìä°Ñ°÷Ä¹¡¢¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È²ñÃÌ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯ÁíÍý¤Ï1·î15Æü¸á¸å¡¢Ãæ¹ñ¤ò¸ø¼°Ë¬ÌäÃæ¤Î¥«¥Ê¥À¤Î¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤ÈËÌµþ»ÔÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÁíÍý¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÈÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤ÎÏ¢·ë¤ò¶¯²½¤·¡¢³ÆÊ¬Ìî¡¢³Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î¸òÎ®¤ò°ú¤Â³¤²óÉü¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¥«¥Ê¥À¤ÏÃæ¹ñ¤È³ÆÊ¬Ìî¤ÎÂÐÏÃ¤ò¶¯²½¤·¡¢·ÐºÑËÇ°×¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó·ÐºÑ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡Ë¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ¤Îìä³ÚºÝ°Ñ°÷Ä¹¤Ï15Æü¸á¸å¡¢¥«¡¼¥Ë¡¼¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÁ´¿ÍÂå¤Ï¥«¥Ê¥ÀµÄ²ñ¤ÈÍ§¹¥¸òÎ®¤ò¶¯²½¤·¡¢Î©Ë¡¤ä´ÆÆÄ¤Ê¤É¤Îºî¶È¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò½ä¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë