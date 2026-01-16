¡ÈÌ¤ÃÎ¤Ê¤ë¶¥µ»¡É¥«¥Ð¥Ç¥£¡õ¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¶¥µ»¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÄÁª¼ê¤ËÌ©Ãå
¡¡16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥Ð¡¼¥¹¡¦¥Ç¥¤¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦38¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤Î¶¥µ»¡Ö¥«¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯9·î¤Ë4Ç¯¤Ë1ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ºÇÂç¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡Ö¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°¤Ç32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£Á´41¶¥µ»¡¢460¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ¤ò¾å²ó¤ë¶¥µ»¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢48²¯¿Í¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡£Æ±Âç²ñ¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÆâ¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¯¡¢ºÇÂç¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¶¥µ»¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤É¤Î¶¥µ»¤Ç¤¢¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ª½ñ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¶¥µ»°ìËÜ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ë·ü¤±¤ëÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÆü¤Î´ÝÀï»Î¤Î¾ðÇ®¡¢¶âÁ¬»ö¾ð¤ËÇ÷¤ë¿·´ë²è¡ÖÆüËÜÂåÉ½¡¡¤½¤Î¶¥µ»¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ë!?¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÌ©Ãå¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¶¥µ»¤«¤é¡Ö¥«¥Ð¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÇ÷¤ë¡£¡Ö¥«¥Ð¥Ç¥£¡×¤Ïº£¤äÀ¤³¦¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï1000Ëü¿Í°Ê¾å¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ìÃæ¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¡£¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÊÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¶Ë¤á¤ÆÍè¤¿À¸¿è¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂ·¤¤¤À¡£
¡¡¶¥µ»È¯¾Í¤Î¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¥×¥í¥ê¡¼¥°¤¬Â¸ºß¤·¡¢¹ñÌ±¤Î3Ê¬¤Î1¤¬»ëÄ°¤¹¤ë¤Û¤É°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥óÀ©¤Ç¹Ô¤¦Áª¼ê³ÍÆÀ¤ÎÌÏÍÍ¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤ÏÆüËÜ±ß¤ÇÌó4000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¡£¤ï¤º¤«3¥«·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂç¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÚ¼Àé¶â¤ÎÌ´¤¬¤¢¤ë¶¥µ»¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÌ¡²è¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Ç¿Íµ¤¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¹ñÆâ¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï5000¿Í¤Û¤É¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â·è¤Þ¤Ã¤¿Îý½¬µòÅÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸Î¤Î¶ìÏ«¤ÏÂ¿¤¤¡£¹â¹»¤«¤é¥«¥Ð¥Ç¥£°ì¶Ú12Ç¯¤ÎÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦°¤ÉôÅ¯Ï¯¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤³¤Î¶¥µ»¤¬¹¥¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤ä¼ýÆþ»ö¾ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤ÎÄÉ²Ã¶¥µ»¸õÊä¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¡×¡£2017Ç¯¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼È¯¾Í¤ÇÂîµå¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¶¥µ»¡£ÆüËÜ¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤Ï¤Þ¤À100¿ÍÄøÅÙ¤ÈÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë160¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç»á¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸åÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¥µ»¼ïÌÜ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃË½÷º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î3¤Ä¡£ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤ÏÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ8¿Í¡£¸½ÂåÉ½¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò»ý¤Ä¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¶¥µ»Îò10Ç¯¤ÎÁá°ð¾¼ÈÏ¡£ºòÇ¯10·î¤ËÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¤³¦»ØÀÞ¤ê¤Î¥Æ¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ï¶¥µ»¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÄÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷Æâ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£