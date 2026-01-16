¥¹¥Þ¥Û¤òÍî¤È¤¹ÉÔ°Â¤è¡¢¤µ¤é¤Ð¡£»Ø¤ò¥µ¥Ã¤ÈÄÌ¤¹¤À¤±¤ÇÄÏ¤á¤ë°Â¿´´¶¤ÎÀµÂÎ
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
ËèÆü²¿»þ´Ö¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£¡Ö½Å¤¤¡×¡Ö¼ê¤¬Èè¤ì¤ë¡×¡Ö¼ó¤ä¸ª¤¬¤Ä¤é¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Î°ãÏÂ´¶¤Ë¡¢¿Í´Ö¹©³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿¿ÀµÌÌ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢machi-ya¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤Ç¤¹¡£
ïªµä»Õ¤¬³«È¯¤·¤¿ÆÈ¼«¹½Â¤¤È¡¢ÆüËÜ¤Î³×¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ÄìÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤ë½Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¹½Â¤¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤¯
¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀ¤Î¡ÖÄìÌÌ»Ù»ý¹½Â¤¡×¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥ê¥ó¥°¤¬ÇØÌÌ¤ò»ÙÅÀ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò²¼¤«¤é»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£½Å¿´¤¬¼ê¤Î¿¿²¼¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸½ÅÎÌ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â·Ú¤¤ÂÎ´¶¤Ë¡£
¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢½Å¤µ50kg°Ê¾å¤¢¤ë´ÈÅõ¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢½©ÅÄ¤Î´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¡£½ÄÊý¸þ¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÉéÃ´¤òÊ¬»¶¤·¡¢°ÂÄê´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë94¡ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¡Ö·Ú¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¼ó¤¬¼«Á³¤Èµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û»ÈÍÑ»þ¤Î¼ó¡¦¸ª¤Ø¤ÎÉéÃ´¤â·Ú¸º¡£¼Â¤Ë82¡ó¤â¤Î¿Í¤¬¡Ö»ÑÀª¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ø¤òÄÌ¤·¡¢¶´¤à¡£1ÉÃ¤ÇÄÏ¤á¤ë°Â¿´´¶¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤¹½Ö´Ö¤ËÍî¤È¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤âÌµ±ï¡£»Ø¤ò¥µ¥Ã¤ÈÄÌ¤¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï»Ø¤Î´Ö¤Ë¶´¤à¤À¤±¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
µì¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥Ï¥È¥á·Â¤â³ÈÄ¥¤·¡¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤â¤è¤êÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡£¸ª³Ý¤±¤Ç»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÎ¾¼ê¤¬¼«Í³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
5g¤Î·Ú¤µ¤È¡¢ÆüËÜÀ½¥ì¥¶¡¼¤¬À¸¤à»È¤¤¿´ÃÏ
¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤Î½Å¤µ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«Ìó5g¡£¹Åç¤Î³×¹©Ë¼¤È¶¨¶È¤·¡¢·Ú¤µ¤È¾å¼Á¤Ê³×¤Î¼Á´¶¤òÎ¾Î©¡£¿¢Êª¥¿¥ó¥Ë¥ó¤Ê¤á¤·¤Î¥ì¥¶¡¼¤Ï¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¼ê¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢É½¾ð¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î4¿§Å¸³«¡£
¸ü¤µÌó0.6mm¤Î¥·¡¼¥È¹½Â¤¤ÏMagSafe½¼ÅÅ¤äÍÀþ½¼ÅÅ¤â¼ÙËâ¤»¤º¡¢ÇØÌÌ¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£ÏÓÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤»ý¤ÁÊý¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSYANTO Catch2 Connect¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ëËèÆü¤Î²÷Å¬¤µ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä1ÉÃ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤â»ÑÀª¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¡ª¡¼SYANTO Catch2 Connect¡¼
