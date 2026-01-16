¡Ö¥Ö¥é¥Ð¥ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤³¤ì¤Ç²ò·è¡£¥³¥ë¥°¤¬¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¤ò¸÷¤é¤»¤¿
³Ú´ïÎý½¬¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥á¥È¥í¥Î¡¼¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤Ï²»¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼ç´ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤¬Ä°¤¼è¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥Ö¥é¥Ð¥ó¤Ê¤É¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ú´ï¤¬Æ±¤¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¼þ°Ï¤Î²»¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ÆÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿³Ú´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃÖ¤°ÌÃÖ¤Ë¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÉèÌÌÂæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤âÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¤è¤¯Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¥Þ¡¼¥Á¥ó¥°¤Ê¤ÉÆ°¤¤Ê¤¬¤é»È¤¦¾ì¹ç¤â¡¢½¾ÍèÀ½ÉÊ¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ë³Ð¤Ç¥Æ¥ó¥Ý¤òÂª¤¨¤ë
KORG¡Ê¥³¥ë¥°¡Ë¤¬È¯Çä¤·¤¿MetroClip¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ëÊØÍø¥®¥¢¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ó¥Ý¤Ï²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥é¥¤¥È¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ë¤µ¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÀµ³Î¤Ê±éÁÕ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£É½¼¨¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¡¼¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤¯¥Ð¥¦¥ó¥¹¥â¡¼¥É¡¢ÅÀÌÇ¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥â¡¼¥É¡¢¥Ð¡¼¤¬º¸±¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤¹¤ëL/R¥â¡¼¥É¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç½Å¤µ¤ï¤º¤«40g¡£¥¯¥ê¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ç³Ú´ï¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢±éÁÕÃæ¤Ë¤É¤Ã¤«¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã±4·Á¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ¤Þ¤¿¤Ï¥Ë¥Ã¥±¥ë¿åÁÇÅÅÃÓ¤Ç¶îÆ°¤Ç¤¡¢²»ÎÌ¥ª¥Õ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¢¥ë¥«¥êÅÅÃÓ1ËÜ¤Ç55»þ´Ö°Ê¾å»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ð¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â»È¤¨¤½¤¦¡£º£¤Þ¤Ç°Õ³°¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì²Á³Ê¤Ï5,984±ßÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
