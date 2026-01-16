È¬Â¼ÎÝ¤Î»î¹ç¤Ë¤¤¤¿Âç¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÂåÊ³È¯¤Ç¤¹¡×¡¡NBA½é´ÑÀï¤òÊó¹ð¡Ö³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¸µAKB48¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¥ì¥¤¥«¡¼¥ºÀï¤ò´ÑÀï
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊNBA¡Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î»î¹ç¤òÂç¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸µAKB48¤Ç½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÌîÏ¤²ÂÂå¤¬¡¢È¬Â¼ÎÝ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òSNS¤Ç¸ø³«¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎNBA¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÂåÊ³È¯¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎµÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤¿ÌîÏ¤¡£È¬Â¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¼¨¤·¡¢Çò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎNBA¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È½é´ÑÀï¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡ª¡ª¡¡¥¯¥ê¥×¥È¥É¥Ã¥È¥³¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ø¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈÂåÊ³È¯¤Ç¤¹¡¡¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¤À¤Ã¤Æº£Æü¤Ïº£Æü¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÈ¬Â¼ÎÝÁª¼ê¤âÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Ù¤¯¡ª¡ª¡¡¤³¤ÎÆü¤âÈ¬Â¼Áª¼ê¤ÏÂç³èÌö¡×¤ÈÈ¬Â¼¤¬°ìÈÖ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤À¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤Ë³Ð¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤Ï¥É¥ó¥Á¥Ã¥ÁÁª¼ê¤È¥ì¥Ö¥í¥óÁª¼ê¤Ç¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¤Ë¥Ö¥ë¥º¤ÈºÆ¤Ó2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö²ÏÂ¼Áª¼ê¤â±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡Ö¼ãÇÚ¼Ô¤Ç¤¹¤±¤É¤âm(_ _)m¡¡¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¤È¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ¾ì¤Î»ÅÊý¤¬¤ï¤«¤é¤º¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á°¸å¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë