Àö¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢2É¤¤Î¡ØÃã¥È¥éÇ¡Ù¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¸÷·Ê¤Ë¡Ö¤ä¤ëµ¤½Ð¤ë¤Í£÷¡×¡Ö±Ê±ó¤ËÀö¤¤Êª¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤È21ËüºÆÀ¸
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Êª¤ò¸«¼é¤ëÃã¥È¥é¤Î·»Äï¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¤¥º♡¡×¡ÖÆ±¤¸ÊÁ¤ÇÆ±¤¸¥Ýー¥º¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤¤»ÒÃ£¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì21Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãã¥È¥é¤Î·»ÄïÇ¤¿¤Á
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖTakeshi¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àö¤¤Êª¤ò¸«¼é¤ëÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£Ãã¥È¥é¤Î·»ÄïÃ£¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Àö¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È2É¤¤Ï¶á¤¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÀö¤¤Êª¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
·»Äï¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª´é¤âÊÁ¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê2É¤¡£¤Ê¤ó¤È¥Ýー¥º¤Þ¤ÇÆ±¤¸¹áÈ¢ºÂ¤ê¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
Àö¤¤Êª¤ò¸«¼é¤ëÇ¤Á¤ã¤ó
Â¾¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¤´¾Ò²ð¤·¤¿Æ°²è¤ÎÂ³ÊÔ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Àö¤¤Êª¤ò»Ï¤á¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë2É¤¡£
¤È¤¤ª¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ò¥Á¥é¸«¤·¤ÆÀö¤¤Êª¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¿å¤ÇÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¼ê¤ò¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÀö¤¤Êª¤ò¸«¼é¤ë2É¤¤Ç¤·¤¿¡£
°ì½ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿2É¤
¤½¤ó¤ÊÃã¥È¥é·»ÄïÃ£¤Ï»ÒÇ¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤Ë»ô¤¤¼ç¤µ¤óÂð¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¡£»ÒÇ¤Î»þ¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢Æ±¤¸¥Ýー¥º¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ç²Ä°¦¤µ¤â2ÇÜ¤Î2É¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ½é¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤Ï21Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤¤¥º♡¡×¡ÖÆ±¤¸ÊÁ¤ÇÆ±¤¸¥Ýー¥º¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤¤»ÒÃ£¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î±Ê±ó¤ËÀö¤¤Êª¤·¤Á¤ã¤¦♡¡×Åù¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢²Ä°¦¤¤2É¤¤ËÌåÀä¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖTakeshi¡×¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿Ãã¥È¥é¤Î·»ÄïÃ£¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2É¤¤ÇÃçÎÉ¤¯°ì½ï¤Ëµï¤ë»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖTakeshi¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§½ÕÌî¡¡¤ê¤ó
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥ÝÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£