¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î90¡ó°Ê¾å¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î°äÅÁ»Ò¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡ÖAPOE¡×¤È¤¤¤¦°äÅÁ»Ò¤Î°ã¤¤¤¬ÂçÉôÊ¬¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¾ÉÎã¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
The proportion of Alzheimer¡Çs disease attributable to apolipoprotein E | npj Dementia
Most Alzheimer's cases linked to variants in a single gene | UCL News
https://www.ucl.ac.uk/news/2026/jan/most-alzheimers-cases-linked-variants-single-gene
Just One Gene May Be Responsible For Over 90% of Alzheimer's Cases : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/just-one-gene-may-be-responsible-for-over-90-of-alzheimers-cases
APOE°äÅÁ»Ò¤Ï¡¢ÂÎ¤äÇ¾¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î»é¤ò±¿¤Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ö¥¢¥Ý¥ê¥Ý¥×¥í¥Æ¥¤¥óE¡×¤òºî¤ë¤¿¤á¤ÎÀß·×¿Þ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
APOE°äÅÁ»Ò¤Ë¤Ï¼ç¤Ë3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢´·ÎãÅª¤Ë¡Öε2¡×¡Öε3¡×¡Öε4¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ê³Ø·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ëScience Alert¤Ï¡Ö¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î·Á¤äÆ¯¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿À·ÐºÙË¦¤Î¼êÆþ¤ì¡¦±ê¾É¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¦Ç¾¤Ë¤¿¤Þ¤ë¥¢¥ß¥í¥¤¥Éβ¤Î½üµî¤Ê¤ÉÇ¾¤ÎÆ¯¤¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ´µ¼ÔÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤Û¤É¤Î³ä¹ç¤¬APOE°äÅÁ»Ò¤Î°ã¤¤¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ´¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤áº£²ó¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£APOE°äÅÁ»Ò¤Î°ã¤¤¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤È´Ø·¸¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢APOE°äÅÁ»Ò¤ä¥¢¥Ý¥ê¥Ý¥×¥í¥Æ¥¤¥óE¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ÎÍ½ËÉË¡¡¦¼£ÎÅË¡¤Î¸¦µæ¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï¡Ö¤â¤·APOE°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é´µ¼Ô¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¸º¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¿äÄê¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤é¤Ï»²²Ã¼ÔÁí¿ô45Ëü¿Í°Ê¾å¤Î4¤Ä¤ÎµðÂç¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅµÏ¿¤Ë»Ä¤Ã¤¿¿ÇÃÇ¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤äÇ§ÃÎ¾É¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ë²Ã¤¨¡¢Ç¾¤Î²èÁü¸¡ºº¤Ç¥¢¥ß¥í¥¤¥É¤ÎÃßÀÑ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¡¢²òË¶¤Ê¤É¤ÇÉÂµ¤¤ò³ÎÄê¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ò´Þ¤à¥Ç¡¼¥¿¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤é¤Ï¡ÖAPOE°äÅÁ»Ò¤Îε3¤Èε4¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î72¡Á93¡ó¤Ïµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ç§ÃÎ¾ÉÁ´ÂÎ¤Ç¤âÌó45¡ó¤¬APOE°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Î½Ä¼´¤ÎPAF¤Ï¡ÖPopulation Attributable Fraction¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¡Ö¤½¤Î°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢½¸ÃÄÁ´ÂÎ¤Ç´µ¼Ô¤¬²¿¡ó¤¯¤é¤¤¸º¤ë¸«¹þ¤ß¤«¡×¤È¤¤¤¦¿äÄêÃÍ¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë°äÅÁ»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æε3¡¦ε4¤È¤Î´ØÏ¢À¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬Ç§ÃÎ¾É¤È¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£Ç§ÃÎ¾É¤Ïµ²±¤äÈ½ÃÇ¤Ê¤É¤ÎÆ¯¤¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ÏÇ§ÃÎ¾É¤ÎÃæ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÁ´ÂÎ¤Ç¿ô»ú¤ò½Ð¤¹¤È¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ°Ê³°¤Î¸¶°ø¤âº®¤¶¤ëÊ¬¤À¤±APOE°äÅÁ»Ò¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤è¤¯¤¢¤ëÉáÄÌ¤Î·¿¡×¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ε3¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Í×°ø¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆScience Alert¤Ï¡Öε3¤¬Èó¾ï¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á½ÅÂç¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤é¤Ï¡Öε4¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤³¤ì¤Þ¤ÇÉáÄÌ¤Î·¿¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ε3¤â¥ê¥¹¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ·×»»¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢APOE°äÅÁ»Ò¤Î±Æ¶Á¤¬µÚ¤ÖÈÏ°Ï¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤ÎÂçÈ¾¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËAPOE°äÅÁ»Ò¤È¥¢¥Ý¥ê¥Ý¥×¥í¥Æ¥¤¥óE¤ò¡¢¶¯ÎÏ¤À¤¬½½Ê¬¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁÏÌô¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤È¤·¤Æ¡ÖAPOE°äÅÁ»Ò¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢APOE°äÅÁ»Ò¤«¤é¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬»Ò¤ÎÆ»¶Ú¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¸¦µæ¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¡×¤È¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤é¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤é¤Ï¡ÖºÇ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ëε4¤ò2¤Ä»ý¤Ä¿Í¤Ç¤â¡¢À¸³¶¥ê¥¹¥¯¤Ï100¡ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯70¡óÌ¤Ëþ¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°äÅÁ»Ò¤À¤±¤Ç¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î°äÅÁÅªÍ×°ø¡¦´Ä¶¡¦À¸³è½¬´·¤â½Å¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º»á¤é¤Ï°äÅÁ»Ò¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖAPOE°äÅÁ»Ò¤¬´Ø¤ï¤ë³ä¹ç¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¦µæ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤âÂç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤ÆAPOE°äÅÁ»Ò¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¥ê¥¹¥¯¤òº¸±¦¤¹¤ëÍ×°ø¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£