¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¿¹¤Ï¡ÖÈþÅª¤ÎÏ¢ºÜ¤ÇÈþÍÆ¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÊÒÊý¤Î¸ª¤òÂçÃÀ¤Ë½Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÆ©¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÍÎÉþ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Á¡ª¡ª¡×¡Ö¥¹¥Ù¥¹¥Ù¤ªÈ©¤ÎÈþ¤Î½÷¿À¡×¡ÖåºÎï¤Ç´é¤¬¾®¤µ¤¤¡×¡Ö¤¹¤±¤¹¤±¿§µ¤¡×¡Öº¸¸ª¥¨¥í²á¤®¤À¤è¡£¤¤ã¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¨¡©ÍÅÀº¤µ¤ó¡©¡×¡Ö¸ª¤«¤é¿§µ¤½Ð¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£