£Ê¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë°Ë¿¥¤¤¤ª¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î²¼¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¡×
J¥«¥Ã¥×¡õ¥¦¥¨¥¹¥È55¥»¥ó¥Á¤Î2¼¡¸µ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë°Ë¿¥¤¤¤ª¡Ê27¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
°Ë¿¥¤Ï¡Ö1¡¿15È¯Çä¡ØSweet Girls¡Ù¤µ¤ó¤Ë¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÍ×ÁÇ¶¯¤á¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤Ê¤ó¤È16p·ÇºÜ¡ª¡ª¡¡¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£