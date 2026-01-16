¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¡ß¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤È²Ö²Ç¤Î¡È°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡É¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡ÙËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡¸ÉÆÈ¤ÊÉÔ»à¿È¤Î²øÊª¡ã¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡ä¤È¡¢Èà¤Î¼ê¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿²Ö²Ç¡ã¥Ö¥é¥¤¥É¡ä¤¬¤¿¤É¤ëÇÈÍð¤Î±¿Ì¿¤È¡¢À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡ã¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡ä¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡Ù¤¬¡¢4·î3Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¶¡¦¥Ö¥é¥¤¥É¡ª¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ÉñÂæ¤Ï1930Ç¯Âå¤Î¥·¥«¥´¡£¸ÉÆÈ¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¡ÖÈ¼Î·¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÍÍê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢½é´ÆÆÄºî¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥É¡¼¥¿¡¼¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÓ¿§¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿ ¥Þ¥®¡¼¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¡£¡Ø¥Ï¥à¥Í¥Ã¥È¡Ù¤Ç¤Î³èÌö¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë ¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼ ¤¬²Ö²Ç¡ã¥Ö¥é¥¤¥É¡äÌò¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ë¤¬²øÊª¡ã¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡äÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¡¢¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥°¡¢¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¡¢¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ª¥¹¥«¡¼¥ì¥Ù¥ë¡É¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢¡ÖÃ¯¤«½õ¤±¤Æ¡×¡Ö»ä¤ÏË¾¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥¤¥É¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ë¡Ë¤È¥æ¡¼¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¡Ê¥¢¥Í¥Ã¥È¡¦¥Ù¥Ë¥ó¥°¡Ë¤¬¸«¼é¤ë¤Ê¤«¡¢¼ê½ÑÂæ¤ÇºÆ¤ÓÌ¿¤ò¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÈà½÷¡£À¸Á°¤Îµ²±¤òÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥É¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹¤¤ËÅÏ¤ë¸ÉÆÈ¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï²øÊª¤À¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡Ö°ì½ï¤Í¡×¤ÈÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤áÊÖ¤¹¥Ö¥é¥¤¥É¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÏÉå¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÃ²¤¯¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢Æó¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤òµÔ¤²¤Æ¤¤¿À¤³¦¤Ø¤ÎÈ¿µÕ¤Ø¤È¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡·Ù»¡¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤ê¡¢°¦¤ÈÇË²õ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹Æó¿Í¤ÎÆ¨Èò¹Ô¡ã¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¡ä¤Ï¡¢¼«Í³¤òëð²Î¤·¾Ð´é¤Ç¼Ö¤òÈô¤Ð¤¹ÑëÆáÅª¤Ê¸÷·Ê¤«¤é¡¢·ã¤·¤¤½Æ·âÀï¡¢¤½¤·¤Æ¶¸µ¤Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÄÉ¼ê¤ËÂÐ¤·½Æ¤ò¤Ö¤ÃÊü¤¹¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥é¥¤¥É¤â¤Þ¤¿¡¢Ì¿¤Û¤·¤µ¤Ëµö¤·¤òÀÁ¤¦ÃË¡Ê¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Í¡×¤Èí´í°¤Ê¤¯½Æ¸ý¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£Èà½÷¤Î¡Ö»à¼Ô¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¤Æ¡ª»ä¤ÎÀ¼¤ò¡ª¡×¤È¤¤¤¦º²¤Î¶«¤Ó¤Ï¡¢µÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë³×Ì¿¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ØÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Ö¥é¥¤¥É¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤ë¥Ï¥Ã¥È¤ÎÃË¡Ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¡Ë¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤¤¤Ö¤«¤·¤²¤ÊÌÜÀþ¤òÁ÷¤ë½÷À¡Ê¥Ú¥Í¥í¥Ú¡¦¥¯¥ë¥¹¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£Èà¤È¥Ö¥é¥¤¥É¤Î´Ø·¸¤Ï¡©ÄÉ¤¦¼Ô¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ë¼Ô¡¢¸òºø¤¹¤ë»×ÏÇ¤¬°¦¤ÈÇË²õ¤ÎÆ¨Èò¹Ô¤ò¤µ¤é¤Ê¤ëº®ÆÙ¤Ø¤ÈÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ËÜÍ½¹ð¤Î¥é¥¹¥È¡¢¡È¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î²Ö²Ç¡É¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢Ã¯¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç±þ¤¨¤ë¥Ö¥é¥¤¥É¡£¤½¤ì¤ËÌÌ¿©¤é¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢´¶Ã²¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¤È¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ù¡¼¥ë¤Î²½³ØÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥À¡¼¥¯¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë´üÂÔ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æ¡¼¥Õ¥©¥í¥Ë¥¦¥¹Çî»Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ã¥Ö¥é¥¤¥É¡ä¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¼ê½ÑÂæ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËç¡¢¿¼¤¤¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é°¦¤ÈÇË²õ¤ØÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Õ¥é¥ó¥±¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Î¾ÓÁü¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥®¡¼¡¦¥®¥ì¥ó¥Û¡¼¥ë´ÆÆÄ¤È¼ç±é¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ê¡¼¤¬»£±Æ¸½¾ì¤Ç¸«¤»¤ëÇ®¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÂª¤¨¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü¡Ê1·î16Æü¡Ë¸á¸å2»þ¤è¤êÈ¯Çä¡£
