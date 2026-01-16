ÇòÉ´¹ç½÷ÂçÂ´¥°¥é¥É¥ë¡¢£È¥«¥Ã¥×¶»¸µÏª½Ð¡Ö¥á¥í¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¥É¥¥É¥¡×Êì¹»Ë¬Ìä¥Ë¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¸ø³«
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Êì¹»¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤ä½é¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÀçÀî¤ÇÂô»³Êâ¤¤¤Æ¥í¥±¤·¤Æ¤¤¿¤è¡¡»×¤¤½ÐÏÃ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È»¨»ï¤Î»£±Æ¤òÊó¹ð¡£¸ª¤ä¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ø¥½½Ð¤·¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÃã¿§¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÀµÌçÁ°¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï26Ç¯¤«¤éÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥ÈRIZIN¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¡×¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î³èÆ°¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤Þ¤¹¥Ï¡¼¥Èµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡¡RIZIN¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤·¤ÆPR¤·¤Þ¤¹¥Ï¡¼¥È¡¡²¿¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡×¤È¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç·ý¤ò°®¤ê¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¿Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¥á¥í¤¤¡×¡ÖNICE BODY¡×¡Ö¥á¥í¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¥É¥¥É¥¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇòÉ´¹ç½÷Âçºß³ØÃæ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£º£Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Î1stDVD¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤ËÂ³¤¡¢11·î¤Ë¤â2ndDVD¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï93¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¡£¡ÖÎáÏÂ1¥¨¥í¤¤´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï°Å»»¡£·ì±Õ·¿A¡£