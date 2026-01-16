¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡×¹õÂôºé¤¬¶²ÉÝ¤Î¥ä¥ß¥Æ¥ó Ç®·ì¼Â¶·¤ÏÀä¶«¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÃí°Õ´µ¯¤Î¡ÈÄÁ»ö¡É¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î°ú¤¤¤¿w¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ë¡¢Ç®·ì¼Â¶·¤â¶«¤Ó¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇTEAMÍëÅÅ¡¦¹õÂôºé¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢Åì3¶É2ËÜ¾ì¤Ë¶¯Îõ¤Ê¿ÆÄ·Ëþ¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤³¤ì¤ò¥ä¥ß¥Æ¥ó¤È¹½¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡×¤ÈÀï¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤ÆÂçÀ¼¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡ÈÄÁ»ö¡É¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¶¯Îõ¡ª¹õÂôºé¡¢¶²ÉÝ¤Î¥ä¥ß¥Æ¥ó¤«¤é¿ÆÄ·Ëþ¥¢¥¬¥ê¤Î¥·¡¼¥ó
¡¡Åì3¶É2ËÜ¾ì¡¢¿ÆÈÖ¤Î¹õÂô¤Ï2Ëü8400ÅÀ»ý¤Á¤Î¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÇÛÇ×¤Ë¤ÏÃæ¤¬°Å¹ï¡£ÀÖ¸ÞËü¤ò´Þ¤ó¤À¥Þ¥ó¥º¤¬5Ëç¤È¡¢º®°ì¿§¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ÐËþ´Ó¤¬¸«¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£2½äÌÜ¤Ë¤Ï»ÍËü¤ò°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂÐ»Ò¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿7º÷¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ´°Á´¤Ëº®°ì¿§¤Ø¡£4½äÌÜ¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î¥Í¥Ã¥¯¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¥Ú¥ó¼·Ëü¤ò°ú¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢ÆüµÈ¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶«¤Ó»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼¡½ä¡¢¤µ¤é¤Ë¼·Ëü¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥«¥óÏ»Ëü¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÃæ¡¦º®°ì¿§¡¦ÀÖ¤ÈËþ´Ó¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¹õÂô¤Ï¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Î¤Þ¤Þ¡£¤µ¤é¤Ë6½äÌÜ¡¢º£ÅÙ¤Ï°ìËü¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ç»°¡¦Ï»ËüÂÔ¤Á¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÌÜ¤ÎÏ»Ëü¤¬½Ð¤ì¤Ð°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Þ¤Ç¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦Ä¶¶¯Îõ¤Ê¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¡¢ÆüµÈ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥ä¥ß¥Æ¥ó¡¢1Ëü8000¡ª¤ß¤ó¤Ê¡¢¥ä¥ß¥Æ¥ó¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¹õÂô¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀÅ¤«¤Ë¥Ä¥â¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢8½äÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È»°Ëü¤ò¥Ä¥â¡£¥Ä¥â¡¦Ãæ¡¦º®°ì¿§¡¦ÀÖ¤ÎÄ·Ëþ¡¢1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹âÂÇÅÀ¤ÎËã¿ý¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡È¥»¥ì¥Ö¡É¤é¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥ä¥ß¥Æ¥ó¤ÎÃÊ³¬¤«¤éÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¤¦¥Ä¥â¤ä¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î°ú¤¤¤¿w¡×¡Ö°ÇÌë¤Î¥»¥ì¥Ö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤âÂçÆø¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë