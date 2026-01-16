¡ØÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡ÙÎ©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê²È¡¡¸Þ³Ñ·Á¤¬À¸¤àÆÈÁÏ¶õ´Ö
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕÆÆ»Ë¤¬°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°4¡§25¡Ë17ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë·ú¤ÄÂ¼ÃæÅ¡¤òË¬¤ì¤ë¡£º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ëÊÉ¡¡Î©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¤Î²È¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¡¢¸Þ³Ñ·ÁÊ¿ÌÌ¤¬ÆÃÄ§¤Î¸ÄÀÅª¤Ê½»Âð¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¸Þ³Ñ·Á¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¡ÖÅìµþÅÔŽ¥Â¼ÃæÅ¡¡×
¡¡³¹¤ò¸«ÅÏ¤¹¹âÂæ¤ÎÉßÃÏ¤Ë·ú¤ÄÂ¼ÃæÅ¡¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È²¿Ëç¤â¤ÎÊÉ¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤ÇÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎ©ÂÎ¥Ñ¥º¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¡£¸Þ³Ñ·Á¤ÎÊ¿ÌÌ·Á¾õ¤¬·úÊªÁ´ÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¼´Ø¤òÆþ¤ë¤È¡¢·úÊª¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¸Þ³Ñ·Á¤Î¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£2³¬¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢½ñºØ¡¢¿©Æ²¡¦Âæ½ê¡¢µï´Ö¤Î3ÁØ¤¬ÍæÀû¾õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌó26¾öÂç¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£¸Þ³Ñ·Á¤ÎÊ¿ÌÌ¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬°Û¤Ê¤ëÊý¸þ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄø¤è¤¤ÆÈÎ©À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¸þ¤¤â¹â¤µ¤â°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤ÎÁë¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤é¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡£³°´Ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ëÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ëÊÉ¤Ï¡¢ÉÔÍ×¤Ê»ëÀþ¤ò¼×¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½»¤Þ¤¤¼ê¤¬¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¥Ã¥Á¥ó¤â¸Þ³Ñ·Á¤ÇÂ¤ºî¤µ¤ì¡¢·úÊª¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò±é½Ð¡£°ìÈÖ¹â¤¤°ÌÃÖ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢°Ï¤Þ¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÂ¤ºî¥½¥Õ¥¡¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾²¤Î°ìÉô¤ò¥¹¥Î¥³¾õ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤¤Î½Û´Ä¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÆ¤Ó1³¬¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥í¥Õ¥ÈÉÕ¤¤ÇÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ò¤É¤âÉô²°¤ä¡¢³¬ÃÊ²¼¤Î¶õ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿ÂçÍÆÎÌ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¸Ä¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÊÂ¤Ö¡£ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤µ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿½»¤Þ¤¤¤Î¹©É×¤òÃúÇ«¤Ë¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
½×¹©¡§2024Ç¯3·î
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§122.3Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê37.0ÄÚ¡Ë
·úÃÛÌÌÀÑ¡§46.2Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê14.0ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§87.3Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê26.4ÄÚ¡Ë
¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤ºßÍè¹©Ë¡
Àß·×¡§Æ£¸¶¿µÂÀÏº¡Ü¼¼´îÉ×¡¿Æ£¸¶¡¦¼¼ ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê
