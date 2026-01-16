¸µNMB¾åÀ¾Îç¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Ö¥»¥¯¥·¡¼ÅÙ¤¹¤´¤¤¡×¶ÊÀþÈþ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾Îç¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØSweetGirls¡Ù¤µ¤ó¡¡É½»æ¤ò¾þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÆÃ¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿°áÁõ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÇò¤¤¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òÍú¤¡¢Çö¤¤ÎÐ¿§¤Î¥â¥³¥â¥³¥Ü¥ì¥í¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¶ÊÀþÈþºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿å¿§¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤Ç¾Ð¤¦É½»æ¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·»È¡×¡ÖåºÎï¤ä¤ï¤¡¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¶Ë¤á¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼ÅÙ¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÀ¾¤Ï¼¢²ì¡¦¸ÐÆî»Ô½Ð¿È¡£16Ç¯¡¢»Ð¤Î·Ã¤¬¤¤¤¿NMB48¤Ë5´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£17Ç¯10·î¤ËÀµµ¬¾º³Ê¤·¤¿¡£SCawaii¡ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢25Ç¯4·î¤ÎÂ´¶È¸å¤âÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈDRW¡Ê¥É¥í¡¼¡Ë¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡ËÂçºå¥¨¥Ù¥Ã¥µ±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥³¥¹¥×¥ì¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡¢¥°¥é¥¿¥ó¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ì¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡£²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¾åÀ¾À±Íè¤Ï¡¢¤¤¤È¤³¡£