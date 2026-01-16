¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¢¾×·â±ÇÁü¤Ë¡ÈËþÅÀ¡ÉºÎÅÀ¤â¡ÄÊüÁ÷¥Ê¥·¤Î²ÄÇ½À¤ò´í×ü¡ÖÂ¿Ê¬ËÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀ¤³¦Ãæ¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¾×·âÅª½Ö´Ö TOP40¡Ù¡Ê¸å6¡§55¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Ç¸«¼é¤ëÂç¶¶ÏÂÌé
¡¡À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤á¤¿ 4455ËÜ¤Î¾×·â±ÇÁü¤ÎÃæ¤«¤é 50ËÜ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸·Áª¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬ºÎÅÀ¤· 40ËÜ¤Ë¸·Áª¤·¤¿¤â¤Î¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£ºòÇ¯6¡¦9·î¤È²áµî¤Ë2²óÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¸«¤¿¾×·â±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾×·â±ÇÁü¤Î¿ô¡¹¡¢¥Ê¥À¥ë¡Ê¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤Î·Ú²÷¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¹¥É¾¤È¤Ê¤êÁá¤¯¤âÂè3ÃÆ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤âMC ¤ÏÁ°²ó¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡£È´·²¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼µ¤¼Á¤È¤Û¤«¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁ°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¥Ê¥À¥ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Âç¶¶¤Î¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæß·Í¤Æó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²£ß·²Æ»Ò¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈ¤ÏÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¢§¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)
Âè3ÃÆ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¾Ð¤¦ÎÌ¤¬²ó¤òÁý¤¹¤´¤È¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢´í¤Ê¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È´í¤Ê¤¤¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ì¾Ð¤¤¤¢¤ë±ÇÁü¤¬Â¿¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¡Ö¾Ý¤È²Ö²Ð¡×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¢§¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«
¾×·â¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤Ï¤ä´¶Æ°±ÇÁü¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ´¶Æ°¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢³Ø¤Ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤·É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤â¡ª(¾Ð)¥¤¥ó¥É¤ÎÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢§Ãæß·Í¤Æó
ËÍ¤¬ºÎÅÀ¤·¤¿¤Î¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤¢¤È¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â³Æ²ÈÄí¤ÇºÎÅÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤É¤ì¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤ê°ìÁØ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯0ÅÀ¤È¤«1ÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿Ê¬ËÍ¤ÈÆ±¤¸±ÇÁü¤¬²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤ÎÅÀ¿ô¤ÏÉ¬¤ºÄã¤¤¤Ï¤º¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¾Ð
¢§²£ß·²Æ»Ò
¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¤ªÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç¤¢¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¡£³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤²ÈÂ²¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÀ¤ë¤¹¤®¤ëÉôÊ¬¤¬¾×·âÅª½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¿²µ¯¤¤Î»Ò¤É¤â¤Ï²¿¤·¤Ç¤«¤¹¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¤¢¤ë¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶µ·±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë
¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤Þ¤ºÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¸ÀÍÕ¤È¤«¤â³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¶µ°é¤Ë¤â¤¤¤¤ÈÖÁÈ¤ä¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÍ£°ìËÍ¤¬10ÅÀËþÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿±ÇÁü¤¬ÊüÁ÷¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤òËÍ¤ÏÀÚ¼Â¤Ë´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë±ÇÁü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁÛÁü¤Ç¤¤ëÌÌÇò¤µ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬ËÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
