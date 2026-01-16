¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡¢¥¿¥³´é¤ÎËÌÌîÆüÆà»Ò¤ÈÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¡¼¤¹¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×
²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥¥Þ¥°¥ì¥ó¤Î¥¯¥ì¥¤Í¦µ±¡Ê45¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤ò¤·¤¿¸µÇµÌÚºä46¤Î½÷Í¥ËÌÌîÆüÆà»Ò¡Ê29¡Ë¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥¯¥ì¥¤¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÉñÂæ´ü´ÖÍ£°ì¤ÎµÙ±éÆü¡¡½¼ÅÅ¤·¤ÆÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥¿¥³´é¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¤·¡¢¸ý¤ò¤È¤¬¤é¤»¥¿¥³´é¤ò¤·¤¿ËÌÌî¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¡Ö¤Ò¤Ê¤³¤¿¤ó¤Î¥¥¹´é²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£