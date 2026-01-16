¡Ö¥¦¥£¥¡×¤¬AI¥Ç¡¼¥¿Í½þÄó¶¡¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤ÉITÂç¼ê5¼Ò¤ÈÄó·È
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÌµÎÁÉ´²Ê»öÅµ¡Ö¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊÆ¥¦¥£¥¥á¥Ç¥£¥¢ºâÃÄ¤Ï15Æü¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥³¥à¤ä¥á¥¿¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤ÉITÂç¼ê5¼Ò¤È¡¢À¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë³«È¯¤Ë¸þ¤±¤¿Í½þ¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤ÇÄó·È¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍøÍÑ´ë¶È¤«¤éÂÐ²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡¥¦¥£¥¥Ú¥Ç¥£¥¢¤Ï2001Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¦¡£µ»ö¤Ï300°Ê¾å¤Î¸À¸ì¤ÇÅ¸³«¡¢·×6500Ëü·ï°Ê¾å¤¬Ëè·îÌó150²¯²ó±ÜÍ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Äó·ÈÀè¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¿·¶½¥Ñ¡¼¥×¥ì¥¥·¥Æ¥£¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ß¥¹¥È¥é¥ëAI¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£ÊÆ¥°¡¼¥°¥ë¤Ï´û¤ËÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£