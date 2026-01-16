¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡ØÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¤Ç¥á¥¬¥Í»Ñ¡¡¶ä¥·¥ã¥ê¡¦¶¶ËÜ¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ë
¡¡¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¡Ê¸å11¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡ÊÆü¸þºä46¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶ä¥·¥ã¥ê¤Î¶¶ËÜÄ¾¤È¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ç¡Ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾¾ÅÄ¹¥²Ö
¡¡¤É¤ó¤Ê¶È³¦¤Ç¤â¡¢½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¡£¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ë¿Í´Ö¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÁÇ¿Í¤¬Áê¼ê¤Ç¤âÌÌÇò¤¤Ì¡ºÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÄ©Àï¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤ÎÏ¢Â³¤Ë¶¶ËÜ¤Ïº¤ÏÇ¡Ê¡©¡Ë¡£º£²ó¤âÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Ï¢È¯¤È¤Ê¤ë¡£
