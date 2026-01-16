LE SSERAFIMµÜÏÆºéÎÉ¡¢¶»¸µ¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¡ÖÍÅÀº¡×¡ÖÅ·»È¡×Çò¥¿¥¤¥È¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¸ø³«
´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖLE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡×¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¡ÊSAKURA¡á27¡Ë¤¬15Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾×·âÅª¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖGolden Disc Awards¡×¤ÈÂê¤·¡¢10Æü¤ËÂæÏÑ¡¦ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñºÇÂçµé¤ÎK¡ÝPOP¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖÂè40²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ü¥Ç¥£¡¼¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥¿¥¤¥È¤Ê½ãÇò¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎÁÇºà¤Ç¶»¸µ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤ËÅ·»È¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½ãÇòÅ·»È¡×¡ÖÍÅÀº¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿¿¤ÃÇò¤ÊÇòÄ»¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÅÀ¿´¤òËþµÊ¤·¤¿¤ê¡¢³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¥Í¥³¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£