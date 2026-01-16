¡Ú²«º½¾ðÊó¡ÛÂçÎ¦¤«¤é¤Î¡Èµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½¡É ¥Ô¡¼¥¯¤Ï16Æü(¶â)¤ÎÆüÃæ¤Ë 17Æü(ÅÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤ÆÈôÍè¤Î¸«¹þ¤ß ºÇ¿·¤ÎÈôÍèÍ½ÁÛ¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÆüËÜÎóÅç¤Ø¤Î²«º½¤ÎÈôÍè¤Ï¡¢16Æü(¶â)¤ÎÆüÃæ¥Ô¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£¤«¤éÅìËÌÆîÉô¤Ë¤«¤±¤Æ²«º½¤¬Èô¤Ó¡¢17Æü(ÅÚ)¤ÎÆüÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
16Æü¤Î²«º½¤ÎÈôÍèÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÃæ¤Ï¶å½£ËÌÉô¤«¤é´ØÅì¤Ë¤«¤±¤ÆÈôÍè¤·¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ä¶áµ¦ËÌÉô¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¤Ê¤É¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÇ»ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
17Æü¤â¡¢ÆüÃæ¤Ï¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¦ËÌÎ¦¤ä´ØÅì¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç²«º½¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²°³°¤Ç¤Ï¡¢¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ê²«º½¤¬³°¤Ë´³¤·¤¿ÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ëÄø¡Ê¿åÊ¿Êý¸þ¤Ç¸«ÄÌ¤·¤Î¸ú¤¯µ÷Î¥¡Ë¤¬5¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¸òÄÌ¤Ø¤Î¾ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ê¤É¤Ï½½Ê¬¤ËÃí°Õ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢²«º½¤òµÛ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¸ÆµÛ´ï¤Î¼À´µ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤ÏÆÃ¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢²«º½¤ÎÈôÍè¤Î¾õ¶·¤¬¤Ò¤É¤±¤ì¤Ð³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
16Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤âÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢´¥Áç¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê²«º½¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£