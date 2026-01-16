¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó»³¸ý°ìÏº¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¶á¶·Êó¹ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦»³¸ý°ìÏº¡Ê45¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿À©ºî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿»³¸ý¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¦¤ÄÉÂ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¤À¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ï¡Ö¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤È¤·¤Æ12Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¡£ºòÇ¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¡£¡×¼çÂê²Î¡Ö²ø½Ã¡×¤Ï¤¦¤ÄÉÂÈ¯¾É¸å½é¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢YouTube¤Ç¤ÏMV¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿²»¸»¤À¤±¤ÎÆ°²è¤¬1½µ´Ö¤Ç300Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤Êó¹ð¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÂÎÄ´ÎÉ¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âºîÉÊ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ©ºî³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£