ÅÄÃæÎ§»Ò¡Ö14Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡¡¿Íµ¤¥Ð¥¹Î¹ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥ÕS¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ª¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö»Ù¤¨¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæÎ§»Ò¡Ê54¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥Ð¥¹Î¹ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç´ó¤êÆ»¤ÎÎ¹¡Ù2026Ç¯¤â¥í¥±¥¹¥¿¡¼¥È¡¼¡¼¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃÈÖ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤â¡¢1ÈÖºÇ½é¤Ï»ä41ºÐ¡¢ÆÁ¤µ¤ó71ºÐ¡£¤â¤¦¤¹¤°3·î¤ÇÆÁ¤µ¤ó¤Ï85ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤Ï²Æ¤Ë55ºÐ¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤â¡¢14Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¿ÆÀÌ¤ß¤¿¤¯ÃçÎÉ¤·¤Ç³Ú¤·¤¯¥í¥±¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤Ê¤ª»Å»ö¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥Û¥ó¥È´¶¼Õ¡×¤ÈÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤ò»Ù¤¨¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¥Ð¥¹¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤âÆÁ¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¡¢¤æ¤ë¡¼¤¯¥í¥±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²¿½½Ç¯Àè¤âÂ³¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡Á¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¾Ð´é¡×¡Ö»Ù¤¨¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£