¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Äñ»Ò¤Î²¦¾¤¬¿·ºîÃæ²Ú¡È°ìµó7¼ï¡ÉÈÎÇä³«»Ï¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ú²Á³Ê¡Û
¡¡¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¤Î²¦¾¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¡Ö¶Ë²¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî7¾¦ÉÊ¤ò14Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûñ»Ò¤Î²¦¾¡Ö¶Ë²¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¿·ºî7¾¦ÉÊ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ö¶Ë²¦¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¤ò¶Ë¤á¤ë¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥á¥Ë¥å¡¼¡£ºòÇ¯11·î¤è¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¶Ë²¦ñ»Ò¤Î²¦¾¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤Ï¡¢»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¿ÝÆÚ¤ä²óÆéÆù¤Ê¤É¡¢ñ»Ò¤Î²¦¾¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ëËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿·¶Ë²¦7¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¡Öñ»Ò¤Î²¦¾¡×¡ÖGYOZA OHSHO¡×¡Ê¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£
¡¡¸ø¼°X¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤Æ¥ä¥Ð¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÁ´Éô¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶Ë²¦ñ»Ò¤Î²¦¾¥é¡¼¥á¥ó
1¿ÍÁ°¡§891±ß¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë
¾ßÌýÆÚ¹ü¥Ù¡¼¥¹¤Î¥³¥¯»Ý¥¹¡¼¥×¤È¥³¥·¤Î¤¢¤ëÊ¿ÂÇ¤ÁÌÍ¤Ë¡¢Âç¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾ÆÆÚ¤äÇò¥Í¥®¡¢¥Á¥ó¥²¥óºÚ¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾ÆÆÚ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡ÖÇþ¾®Ä®¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÇÆù¤Î»Ý¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¹á¤Ð¤·¤¤¾Ç¤¬¤·¥Í¥®¥ª¥¤¥ë¤òÄ´¹ç¤·¤¿¡É¥Õ¥é¥¤¥É¥ª¥Ë¥ª¥ó¾Ç¤¬¤·Ç¬Ìý¡É¤¬¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢¤è¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ª¼Ñ´³¤·¥ª¥¤¥ë¡×¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢µû²ð¤ÎÉ÷Ì£¤ò¥×¥é¥¹¡£»Ý¤ß¤È¥³¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¹áÌ£Ë¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î°ìÇÕ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
¢£¶Ë²¦·Ü¤ÎÅâÍÈ
1¿ÍÁ°¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ968±ß¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§530±ß¡ÊÀÇ¹þ583±ß¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¤òÅ¹ÊÞ¤Ç¼ê»Å¹þ¤ß¤·¤¿¡¢°á¤Ï¥«¥ê¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¡¢·ÜÆù¤Î»Ý¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ëÅâÍÈ¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤È¸ÕÜ¥¤ÎÉ÷Ì£¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡£
¢£¶Ë²¦¿ÝÆÚ
1¿ÍÁ°¡§891±ß¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§540±ß¡ÊÀÇ¹þ594±ß¡Ë
¹õ¿Ý¤äÄÃ¹¾¹á¿Ý¡¢Ãæ¹ñ¾ßÌý¤Ê¤É¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆÚÆù¤Ë¥·¥¤¥¿¥±¡¢Ä¹¥Í¥®¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤È¡¢ºÌ¤ê¤â¿©´¶¤âË¤«¤Ê°ìÉÊ¡£
¢£¶Ë²¦²óÆéÆù
1¿ÍÁ°¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ968±ß¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§530±ß¡ÊÀÇ¹þ583±ß¡Ë
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆÚ¥Ð¥éÆù¤ò»ÈÍÑ¡£Æ¦¸Ý¤Î¥³¥¯¤ä¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¹á¤ê¤¬¸ú¤¤¤¿¹á¤Ð¤·¤¤ÆÃÀ½Ì£Á¹¥À¥ì¤¬¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤È»é¤Î´Å¤ß¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
¢£¶Ë²¦³¤Ï·¤Î¥Á¥ê¥½¡¼¥¹
1¿ÍÁ°¡§1100±ß¡ÊÀÇ¹þ1210±ß¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§660±ß¡ÊÀÇ¹þ726±ß¡Ë
Âç¤Ö¤ê¤Ç¥×¥ê¥×¥ê¤Î³¤Ï·¤Ë¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î¿É¤ß¤äÇò¥Í¥®¤Î¹áÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿»Ý¿É¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥ê¥Ã¤È¾å¼Á¤Ê¿É¤ß¤È¥³¥¯¤¬³¤Ï·¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£
¢£¶Ë²¦Å·ÄÅßÖÈÓ
1¿ÍÁ°¡§1180±ß¡ÊÀÇ¹þ1298±ß¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§680±ß¡ÊÀÇ¹þ748±ß¡Ë
ñ»Ò¤Î²¦¾¤ÎÂç¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖßÖÈÓ¡×¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¾Æ¤¾å¤²¤¿¶Ì»Ò¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¶Ì»Ò¤Ç¤È¤¸¤¿ÆÃÀ½ñ²¤ò¤«¤±¤¿¥È¥ê¥×¥ë¶Ì»Ò»ÅÎ©¤Æ¡£Âç¤Ö¤ê¤Ê³¤Ï·¡õ¥«¥Ë¥«¥Þ¤¬¤Î¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÉÊ¡£
¢£¶Ë²¦ËãÇÌÆ¦Éå
1¿ÍÁ°¡§891±ß¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë
¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¡§540±ß¡ÊÀÇ¹þ594±ß¡Ë
ÈÔÆù¤ÏµíÆù¤ÈÆÚÆù¤ò¥Ù¥¹¥È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÄ´¹ç¤·¡¢»Ý¤ß¤â¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£Æ¦¸Ý¤Î¥³¥¯¤ä¥Ë¥é¤Î¹áÌ£¤Ë¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤Î¿É¤µ¡¢»³Ü¥¤Îáã¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£
