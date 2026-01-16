¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙÌ¾¶Ê¤¬ºÌ¤ë¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³« ¨¡ IMAX¡¦¥É¥ë¥Óー¥·¥Í¥Þ¤Û¤«¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê
¿Íµ¤¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î´°·ëÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤è¤ê¡¢Êª¸ì¤òºÌ¤ë¼î¶Ì¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÍ½¹ð¤¬¿·¤¿¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÈÀ¾¤Î°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¡Ê¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡Ë¤È¡¢¥ª¥º¤Î¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥ó¥À¡Ê¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡Ë¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ò¤Ó¤¬Æþ¤ë¤Ê¤«¡¢¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ê¥¸¥§¥Õ¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È¥«¥ó¥¶¥¹¤Î¾¯½÷¡É¥É¥í¥·ー¤ä¥Ö¥ê¥¤ÎÌÚ¤³¤ê¡¢¤«¤«¤·¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¤¬½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£·²½°¤¬Ëªµ¯¤·¡¢¿Í¡¹¤Ë´íµ¡¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢¥°¥ê¥ó¥À¤È¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÏºÆ¤ÓÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡Ö¥Õ¥©ー¡¦¥°¥Ã¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÎÊ°¤ê¤È·è°Õ¤òÂª¤¨¤¿¡Ö¥Îー¡¦¥°¥Ã¥É¡¦¥Ç¥£ー¥É¡×¡¢ÌÀ¤ë¤¤¶ÊÄ´¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¥°¥ê¥ó¥À¤Î³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö¥µ¥ó¥¯¡¦¥°¥Ã¥É¥Í¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂåÉ½¶Ê¤ä¡¢¥Õ¥£¥¨¥í¡Ê¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥êー¡Ë¤È¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤¬¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤ë¡Ö¥¢¥º¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥¢¥º¡¦¥æ¥¢¡¦¥Þ¥¤¥ó¡×¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¤Ç¡¢Âè83²ó¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ¤Ë¤Æ¼çÂê²Î¾Þ¤ËW¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¶¡¦¥¬ー¥ë¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥Ö¥ë¡×¡Ö¥Îー¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡¦¥é¥¤¥¯¡¦¥Ûー¥à¡×¤Ê¤É¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤¬¡¢´¶Æ°Åª¤ÊÀûÎ§¤È¤È¤â¤ËÁÔÂç¤Ê±ÇÁü¤Ø¿¥¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Î²»³Ú¤È´¶Æ°Åª¤ÊÊª¸ì¤ò°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤â·èÄê¡£IMAX®¾å±Ç¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤È¤·¤ÆDolby Cinema/Dolby Atmos/4D/SCREENX¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£±Ç²è´Û¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤µæ¶Ë¤ÎË×Æþ´¶¤ò¡¢¤¼¤Ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾å±Ç·ÁÂÖ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¥íー¥É¥·¥çー¡£