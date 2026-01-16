½»µÈ²ñ¡Ö¹¬Ê¿°ì²È¡×¤ÎÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ
¡¡»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ¤Î»±²¼ÁÈ¿¥¡Ö¹¬Ê¿°ì²È¡×¤ÎÁÈ°÷¤é¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤¬¸å¤òÃÇ¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï½¸ÃæÅª¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¹Ô¤¦¤¿¤áÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý´ÉÍý´±¤ÎÈ¯¸À
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î60¡ó¤Ë½»µÈ²ñ¤¬´ØÍ¿¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î70¡ó¤Ë¹¬Ê¿°ì²È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï15Æü¡¢75¿ÍÂÎÀ©¤ÇÆÃÊÌÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²ÝÂç¾ì½ÓÉ§´ÉÍý´±¡Ö°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤Ï¹¬Ê¿°ì²È¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤é¤Ð¤«¤Ð¤«¤·¤¤¤¾¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¤¤¡Ë¡×
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï³Æ·Ù»¡½ð¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë