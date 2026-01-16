¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦AYA¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡¡¿ÈÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢6·î½Ð»ºÍ½Äê¡Ö¶¯¤¤Êì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎAYA¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶¯¤¤Êì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×AYA¤ÎÇ¥¿±Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿ Ìµ»ö¤Ë°ÂÄê´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ÁË¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹»ö¤Ï»ß¤á¤º¤Ë¡¢²¿¤È¤«¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤Þ¤·¤¿ Í½ÄêÆü¤Ïº£Ç¯¤Î6·î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²ÆÁ°¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Á¤Ã¤Æ»×¤¦¤È²¿¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸ ¤³¤Î¾®¤µ¤¯Âº¤¤Ì¿¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¿È¶¦¤Ë¡ÖÊì¡×¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶¯¤¤Êì¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤ª»Å»ö¤Ï½ÐÍè¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡ª¿ÈÂÎ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡AYA¤Ï2024Ç¯7·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿Èà¤¬¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
