¡ÖµÔ»¦»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¡×¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥âÃÆ°µ¤ËÈóÆñ¤ä·üÇ°¤ÎÀ¼¡¡¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤¬¶ÛµÞ²ñ¹ç
È¿ÂÎÀ©¥Ç¥â¤¬Â³¤¯¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤ò¤á¤°¤ê¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤Ï15Æü¡¢¶ÛµÞ²ñ¹ç¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÛµÞ²ñ¹ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥©¥ë¥Ä¹ñÏ¢Âç»È¤Ï¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥é¥ó¹ñÌ±¤Î·ÐºÑÅª¶ì¶¤È¼«Í³¤ÎÍÞ°µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏµÔ»¦¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤¬¸¡Æ¤ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¹ç¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Î³Æ¹ñ¤«¤é¤âÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤ò¤á¤°¤ë¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÈóÆñ¤ä¥¤¥é¥ó¹ñÆâ¤Î¾õ¶·¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÂåÉ½¤ÏÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ÎÃÆ°µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ÃÏ¤Î»ö¼Â¤òÃø¤·¤¯ÏÄ¶Ê¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤«¤Ä¹çË¡Åª¤ÊÂÐ±þ¤Ç·Þ¤¨·â¤Ä¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ËÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£