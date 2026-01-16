Ãæ¹ñ¤¬¡ÖÄ¹À¬2¹æC¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¡¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î±ÒÀ±¡ÖAlSat-3A¡×¤òµ°Æ»ÅêÆþ
CASC¡ÊÃæ¹ñ¹ÒÅ·²Êµ»½¸ÃÄ¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¡ÖÄ¹À¬2¹æC¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÃÏµå´ÑÂ¬±ÒÀ±¡ÖAlSat-3A¡×¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Ä¹À¬2¹æC¡ÊAlSat-3A¡Ë
• ¥í¥±¥Ã¥È¡§Ä¹À¬2¹æC¡ÊLong March 2C¡¿Ä¹À¬Æó¹æÊº¡Ë
• ÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2026Ç¯1·î15Æü13»þ01Ê¬
• È¯¼Í¾ì¡§¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÃæ¹ñ¡Ë
• ¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§AlSat-3A¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÍÚ´¶3¹æ±ÒÀ±AÀ±¡Ë
CASC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢AlSat-3A¤ÏCASC»±²¼¤ÎCAST¡ÊÃæ¹ñ¶õ´Öµ»½Ñ¸¦µæ±¡¡Ë¤¬³«È¯¤òÃ´Åö¤·¡¢ÅÚÃÏ·×²è¤äËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤Ê¤É¤ËÍÑ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿CASC¤Ï¡¢Æ±¼Ò»±²¼¤ÎGreat Wall Industry¡ÊÄ¹¾ë¸ø»Ê¡Ë¤¬¼ç·ÀÌó¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯7·î¤ËASAL¡Ê¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¤È·ÀÌó¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÍÚ´¶±ÒÀ±¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢2µ¡¤Î¸÷³Ø¥ê¥â¡¼¥È¥»¥ó¥·¥ó¥°±ÒÀ±¤Îµ°Æ»¾å°ú¤ÅÏ¤·¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÃÏ¾å·Ï¤ä·±Îý¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
