¥â¥Ç¥ëNiki¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡¡²¹ÀôÍá°áS¡ªÏªÅ·É÷Ï¤¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎNiki¡Ê29¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÇÏ²¹Àô¤Ç¤ÎÍá°á»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢¾Ð¡£¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿·½Õ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖÇ¯»Ï¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÍÇÏ²¹Àô¤ÈËèÇ¯¹±Îã¤ÎµþÅÔ¤Ø¡×¤È¡¢ÍÇÏ²¹Àô¤Ç¤ÎÍá°á»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÉô²°¤ÎÏªÅ·¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤¡¡¡Ç¯»Ï¤Ï¤ä¤Ï¤êÏÂ¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏªÅ·É÷Ï¤¤ÇÂ¤ò¸«¤»¤ë¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£