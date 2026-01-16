JR²ÖÎØÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤Ï»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¡ÂçÀã¤Ë¤è¤ë½üÀãºî¶È¤Î¤¿¤á¡¡Í¼Êý¤Î2ËÜ¤Î¤ß±¿Å¾Í½Äê¡¡16Æü¡¡½©ÅÄ
JR²ÖÎØÀþ¤Ï¡¢½üÀãºî¶È¤Î¤¿¤á16Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼Êý¤Î¾å¤ê²¼¤ê2ËÜ¤ÎÎó¼Ö¤Î¤ß±¿Å¾¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
JR½©ÅÄ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ÖÎØÀþ¤ÏÂçÀã¤Ë¤è¤ë½üÀãºî¶È¤Î¤¿¤á16Æü¤Î»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼¯³Ñ²ÖÎØ－Âç´Û¤Î´Ö¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª16Æü¤Ï¡¢¸á¸å5»þ35Ê¬Âç´ÛÈ¯¤Î¾å¤êÉáÄÌÎó¼Ö¤È¡¢¸á¸å7»þ47Ê¬Âç´ÛÃå¤Î²¼¤êÉáÄÌÎó¼Ö¤Ï±¿Å¾¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¸á¸å7»þ12Ê¬Âç´ÛÈ¯¤Î¾å¤êÉáÄÌÎó¼Ö¤Ï¡¢¼¯³Ñ²ÖÎØ－À¹²¬´Ö¤Ç¶è´Ö±¿µÙ¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤ÎÎó¼Ö¾ðÊó¤äµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£