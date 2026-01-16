Æü¸þºä46¿·¶Ê¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×ºî»ì¤Ï¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡ª¡ÖÆü¸þºä46¤Ë¤³¤ì¤«¤é²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Æü¸þºä46¤¬1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤¬¡¢Æó´üÀ¸¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Îºî»ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Æü¸þºä46¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢·èÄê
¤³¤ì¤Ï¼«¿È¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤Ï¡¢Æü¸þºä46¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ç¤Î²Î¾§¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬Á´°÷¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤ÏºäÆ»¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ëー¥×¤«¤é¤ÎÂ´¶È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ÅÄ¤À¤¬¡¢¥é¥¸¥ªÆâ¤Ç¡ÖÂ´¶È¶Ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¸þºä46¤Ë¤³¤ì¤«¤é²Î¤¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¶Ê¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»ä¤ÎÁÛ¤¤¤âµÍ¤á¹þ¤ó¤À¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á´°÷¶Ê¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦ºäÆ»¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤â½é¤ÎÄ©Àï¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ÈÍÆñ¤ß¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿Î×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎÞÌÜ¤ÎÂÀÍÛ¡×¤Ï1·î22Æü24»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØÆü¸þºä46¡¦¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óX(¥¯¥í¥¹)¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×
2026.01.15 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö·¯¤ÈÀ¸¤¤ë¡×
2026.01.28 ON SALE
SINGLE¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬ー¡×
