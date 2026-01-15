¥Ë¥»¥³ºÇÂç¤ÎÀã¾å¤Îº×Åµ¡ÖRhythm Rail Jam¡×¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡Ê°ºÅÄ·´¡Ë
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡Ø¥Ë¥»¥³ÅìµÞ ¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ ¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¥Ñー¥¯¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Ë¥»¥³ºÇÂç¤ÎÀã¾å¤Îº×Åµ¡ØRhythm Rail Jam¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§Rhythm & Beats. Co. LTD
4,000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥Ë¥»¥³¤ÇºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤¥ìー¥ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ØRhythm Rail Jam¡Ù¡£2025Ç¯ÅÙ»þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡¡²èÁü¡§Rhythm & Beats. Co. LTD
ÉñÂæ¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢¡Ø¥Ë¥»¥³ÅìµÞ ¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ¡Ù¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¥Ñー¥¯¡£º£Ç¯¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡ØNines¡Ù¤È¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬·èÄê¤·¡¢¥³ー¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¸¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¶¥µ»»²²Ã¼Ô¤Ë¡ØSwatch Nines¡ÙËÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Áª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ»þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡¡²èÁü¡§Rhythm & Beats. Co. LTD
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢¹ë²Ú¤ÊÃêÁª²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ðー¡¢DJ¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°°Ê³°¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¡£2025Ç¯ÅÙ»þ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¡¡²èÁü¡§Rhythm & Beats. Co. LTD
¥Ë¥»¥³¤Î¥Ñー¥¯¥·ー¥ó»Ë¾å¡¢ºÇ¤â²á·ã¤Ç¡¢ºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¾ÜºÙ¾ðÊó
Rhythm Rail Jam
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:00～19:00
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ë¥»¥³ÅìµÞ ¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ ¥Õ¥êー¥é¥¤¥É¥Ñー¥¯
»²²Ã»ñ³Ê¡§°ìÈÌ 15ºÐ°Ê¾å¡¢¥¥Ã¥º 6ºÐ～14ºÐ
¢¨Å·¸õ¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬±ä´ü¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Á´»²²Ã¼Ô¤Ï»öÁ°ÅÐÏ¿¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆüÅÐÏ¿¡Ê¶õ¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Î¤ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Éé½ýÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çºÅ¼Ô¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¦²ñ¾ì¤Ø¤ÎÌÈÀÕÆ±°Õ½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥ó¥È¥êーÊýË¡¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¡ØSwatch Nines¡Ù¤È¤Î¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡ª¡¡4,000¿ÍÄ¶¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¡ØRhythm Rail Jam¡Ù¤¬¡¢ºÇ¤âÇ®¤¤¥¹¥±ー¥ë¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ë¥»¥³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¡¦ºÇ¹âÊö¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡ØRhythm Rail Jam¡Ù¡£¤Þ¤ÀÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤ÎÎò»ËÅª½Ö´Ö¤ò¤¼¤Ò¤½¤ÎÌÜ¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
