―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î1·î14Æü¤«¤é15Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ16Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡úNo.2¡¡¥Î¥À <7879>
¡¡25Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2900Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï6²¯7500Ëü±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤¬¡¢26Ç¯11·î´ü¤Ï5²¯±ß¤Î¹õ»ú¤Ë£Ö»ú²óÉü¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<3201> ¥Ë¥Ã¥± ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +4.56 ¡¡¡¡1/15¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡3.34
<7879> ¥Î¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ó¡¡¡¡ +1.93 ¡¡¡¡1/15¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿16Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹