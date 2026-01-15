¡ÖRAMS CHOCOLATE¡×ËÌ³¤Æ»¤Î¥Ð¥é¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ÚËÌ³¤Æ»¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡Û
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢ÁÏ¶È96Ç¯¤Î¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒÔä²°ÁíËÜÅ¹¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØRAMS CHOCOLATE¡Ê¥é¥à¥º ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥íー¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ø·ÃÄí¤Î¥íー¥º¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÔä²°ÁíËÜÅ¹
¡ØRAMS CHOCOLATE¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ÎÂ¼ËÜ¸Î¼¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥Ç¥Ü¥é¡¦¥Þ¥ê¥Î¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£¡ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ø¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÁÇºà¤äÎò»Ë¡¢¿Í¡¹¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø·ÃÄí¤Î¥íー¥º¡Ù¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦·ÃÄí»Ô¤ÎÍÓËÒ¾ì¡Ø¤¨¤³¤ê¤óÂ¼¡Ù¤Î¡È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ð¥é¡É¤òÄÉµá¤·¤ÆÌµÇÀÌô°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥íー¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£²èÁü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÔä²°ÁíËÜÅ¹
¥íー¥º¤È¥Ú¥¿¥ë¡Ê²Ö¤Ó¤é¡Ë¤ò¥¨¥¯¥¢¥É¥ë»º¤Î¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Àー¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤È2ÁØ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
·ÃÄí¤Î¥íー¥º
ÈÎÇä¾ì½ê¡§ËÌ³¤Æ»°°Àî»ÔÃéÏÂ5¾ò6ÃúÌÜ5-3 Ôä²°¤²Ö¤ÎÅÎ
ÈÎÇäÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡ÖËÌ³¤Æ»¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ê8Î³Æþ¡¢12Î³Æþ¡Ë¤È¤·¤ÆÈÎÇä¡£
ÇÀÌô¤ËÍê¤é¤º°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ø¤¨¤³¤ê¤óÂ¼¡Ù¤Î¥Ð¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê²Ú¤ä¤«¤µ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡ª
¡Ø´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹¡Ù¤ÎºÅ»ö¾ì¤Ç2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø»¥ËÚ´Ý°æ¥µ¥í¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ë¤â½ÐÅ¹Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÊ»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ýÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¡Ú²èÁü¡¦»²¹Í¡Û¡ÚRAMS CHOCOLATE¡ÛËÌ³¤Æ»¤Î¥Ð¥é¤ä¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡¢¥Ù¥ë¥®ー¤ÎÊ¸²½¤ä»×¤¤½Ð¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·ºî¥·¥ç¥³¥é¤òÈ¯É½ - PR TIMES
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£