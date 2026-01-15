¡Ö¥Ìー¥Ù¥ë¥Ðー¥° ¥ë¥¿¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡×Ë§½æ¤Ê¥é¥à¤ÎÂç¿Í¤ÊÉ÷Ì£¤òÅ»¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡ÚËÌ³¤Æ»¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡Û
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¡¢¡Ø¥ë¥¿¥ª¡Ù¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ø¥Ìー¥Ù¥ë¥Ðー¥° ¥ë¥¿¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡Ù¤Ë¤Æ¡¢Ë§½æ¤Ê¥é¥à¤ÎÂç¿Í¤ÊÉ÷Ì£¤òÅ»¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥â¥ó¥¿ー¥Ë¥å¥×¥ì¥ß¥¢ ¥é¥à¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥â¥ó¥¿ー¥Ë¥å¥×¥ì¥ß¥¢ ¥é¥à¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥ë¥¿¥ª¡Ù¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥â¥ó¥¿ー¥Ë¥å¡Ù¤Î¿·ºî¤Ç¤¹¡£
¥Àー¥¸¥ê¥ó¥Æ¥£ー¤Î¿¼¤ß¤ÈË§½æ¤Ê¥é¥à¡£Âç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¸ý¤É¤±¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥â¥ó¥¿ー¥Ë¥å¡Ù¡£¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Î¤Ð¤»¤¿¡¢¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡£¥é¥à¹á¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥Àー¥¸¥ê¥ó¥Æ¥£ーÉ÷Ì£¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ï¤Ã¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¸ý¤É¤±¤Ç±ü¹Ô¤¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¾ðÊó
¥í¥¤¥ä¥ë¥â¥ó¥¿ー¥Ë¥å¥×¥ì¥ß¥¢ ¥é¥à¥·¥ç¥³¥é
²Á³Ê¡§9¸ÄÆþ 1,620±ß
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¢¨¥Ìー¥Ù¥ë¥Ðー¥° ¥ë¥¿¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¾®Ã®ËÜÅ¹¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é¤ÎÈÎÇä¡£
ÈÎÇä¾ì½ê¡§
¥Ìー¥Ù¥ë¥Ðー¥° ¥ë¥¿¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨
ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»ÔÈþ¡¹987 ¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë 2³¬
¥Ìー¥Ù¥ë¥Ðー¥° ¥ë¥¿¥ª ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨ ¾®Ã®ËÜÅ¹
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»ÔºæÄ®4-19
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¡¦ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï 1.0%Ì¤Ëþ¤Ç¤¹¤¬¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ë¼å¤¤Êý¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë§½æ¤Ê¥é¥à¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë¡¢¾¯¤·¥ª¥È¥Ê¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¥â¥ó¥¿ー¥Ë¥å¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤ÎÊý¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ïÉÊ¤Ç¤¹¡ýÊ¸¡¿ËÌ³¤Æ»Likers
¢¨Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£