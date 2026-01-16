¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï¥×¥é¥¹°è¡ªÃÝÆâ¸µÂÀ¡¢»Ö´ê¤ÎÏ¢Åê¤ò¡È¥³¥Ä¥³¥ÄÂÇË¡¡É¤ÇÀ©¤¹ Ç®·ì¼Â¶·¤â¾Î»¿¤¹¤ë¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×/Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥³¥Ä¥³¥ÄÂÇË¡¤Ç¸«»öº®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬1·î15Æü¡¢¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£1»î¹çÌÜ¤«¤é¤ÎÏ¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬2Ãå¡¢1Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀõ°æÆ²´ô¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¹µ¼¼
¡¡Âè2»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éÃÝÆâ¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£Åì¾ì¤Ç¤ÏËÜÅÄ¡¢¤¿¤í¤¦¤¬Âç¤¤Ê¥¢¥¬¥ê¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÅÀËÀ¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¡£Á´°÷¤¬2ËüÅÀÂæ¤Èº®Àï¤Î¤Þ¤ÞÆîÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Æî1¶É1ËÜ¾ì¡¢Æî1¶É2ËÜ¾ì¤ÏÃÝÆâ¤Î¤Ò¤È¤ê¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ÇÏ¢Â³Î®¶É¡£¤¹¤ë¤ÈÆî1¶É3ËÜ¾ì¤Ç¤ÏËÜÅÄ¤¬ÆóËüÂÔ¤Á¤ò¥À¥Þ¥Æ¥ó¤Ç¹½¤¨¡¢ÆóËü¡¦¸ÞËüÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ê¡¼¥Á¡£Â³¤±¤Æ¤¿¤í¤¦¤âÆóËü¡¦¸ÞËüÂÔ¤Á¤Ç¤á¤¯¤ê¹ç¤¤¤Ë¡£º´¡¹ÌÚ¤â¥ê¡¼¥Á¤Ç»²Àï¤·Âî¾å¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÝÆâ¤â4Åû¡¦7ÅûÂÔ¤Á¤È¤Ê¤êÁ´°÷¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÜÅÄ¤¬4Åû¤ò¼êÊü¤·¡¢ÃÝÆâ¤¬3800ÅÀ¡Ê¶¡Â÷4000ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¥¢¥¬¥ê¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä½Å¤Í¤Æ4ËüÅÀÂæ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿ÆÈÖ¤ÇÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃÝÆâ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝÆâ¥È¥Ã¥×¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤ÏÃÝÆâ¤¬4½äÌÜ¤Ë¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅÄ¤¬Êü½Æ¡£ºÇ½ª¶É¤Ç2000ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò·è¤á¤Æº®Àï¤òÀ©¤·¤¿¡£Ï¢Åê¤ÎÃæ¤Ç¸«»ö¤ò·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿ÃÝÆâ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¸µÂÀ¤µ¤¹¤¬¤è¡×¡Ö¸µÂÀ¥Ê¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÃÝÆâ¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤é¡Ø¹Ô¤¯¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È»Ö´ê¤ÎÏ¢Åê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç4Ãå¤È¤«¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¾ð¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¯Êó¤¬¤¢¤ë¡£Ç¾·ì´É¼À´µ¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÀõ°æÆ²´ô¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡Ö·Ð²á¤¬¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÁá¤¯Âà±¡¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÃÝÆâ¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÊÖÅú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¸µµ¤¤Ê¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤Àµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï10Àï¿¶¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤ÇºÆ¤Ó¥×¥é¥¹°è¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÝÆâ¤Ï¥È¥Ã¥×¤òÁö¤ëEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Þ¤¯¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤¢¤È800¥Ý¥¤¥ó¥È¾¡¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡Ö¸µÂÀ¤¬¸À¤¦¤È¥Þ¥¸¤ÇÃ£À®¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃÝÆâ¸µÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë3Ëü5800ÅÀ/¡Ü55.8
2Ãå¡¡TEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü4600ÅÀ/¡Ü4.6
3Ãå¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡Ê¶¨²ñ¡Ë2Ëü1400ÅÀ/¢¥18.6
4Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦º´¡¹ÌÚ¼÷¿Í¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü8200ÅÀ/¢¥41.8
¡Ú1·î15Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü904.2¡Ê78/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü526.2¡Ê78/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü220.4¡Ê78/120¡Ë
4°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¡Ü58.5¡Ê78/120¡Ë
5°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü34.4¡Ê78/120¡Ë
6°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥94.4¡Ê78/120¡Ë
7°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥221.4¡Ê80/120¡Ë
8°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥396.2¡Ê76/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥431.8¡Ê78/120¡Ë
10°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥599.9¡Ê82/120¡Ë
