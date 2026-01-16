¸ø¼è°Ñ ¶â·¿¤ÎÌµ½þÊÝ´É¤ÇÅì¼Ç»Ò²ñ¼Ò¤Ë´«¹ð
¡¡ÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤°ÑÂ÷Àè¤Ë¶â·¿¤òÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢Åì¼Ç¤Î»Ò²ñ¼Ò2¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò´«¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÅì¼Ç¤Ë¤â²þÁ±¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì¼Ç»º¶Èµ¡´ï¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÅì¼Ç¥Û¥¯¥ÈÅÅ»Ò¤ÏÉôÉÊ¤ÎÈ¯Ãí¤òÄ¹´ü´Ö¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢À½Â¤¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ë¶È¼Ô¤¢¤ï¤»¤Æ61¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¤è¤½2000¸Ä¤Î¶â·¿¤Ê¤É¤òÌµ½þ¤ÇÊÝ´É¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤¬²¼ÀÁË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤òµá¤á¤ë´«¹ð¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°ãÈ¿¤Ï¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÅì¼Ç¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È·ÀÌó½ñ¤Î¤Ò¤Ê·Á¤¬°ì°ø¤À¤È¤·¤Æ¡¢Åì¼Ç¤ËÂÐ¤·¤Æ²þÁ±¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åì¼Ç¤Ï¡Ö¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î°ìÁØ¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¼ÀÁË¡¤Ïº£·î1Æü¤«¤é¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼èÅ¬Ë¡¡×¤Ë²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»Ü¹ÔÁ°¤Î°ãÈ¿¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¡¢²þÀµÁ°¤Î¡Ö²¼ÀÁË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯´«¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë