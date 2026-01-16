¡Ö°úÂà¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¡Ä¡×¡¡µå³¦ÁûÁ³¡¢¥É·³¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸½ÌòÉüµ¢¡É¤¬¡ÖÇ®¤¹¤®¤ë¡×
223¾¡º¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬WBC»²Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú¤Ç¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¡¢3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤Ê¤É¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢È¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¿¼Ìë¤ËÆÏ¤¤¤¿°ìÊó¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸áÁ°0»þ31Ê¬¡¢¡ÖÈà¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬WBC¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¤¿¤á¤ËÅê¤²¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸½ÌòÉüµ¢¡É¤ËX¾å¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÁûÁ³¤È¤·¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼»²ÀïÇ®¤¹¤®¤ë¡×
¡ÖÌ¡²è¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö°úÂà¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÇ®¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×
¡Ö¤¨¤¨¤¨¡ª¡©¡×
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤ÇÄÌ»»223¾¡¤òµó¤²¤¿37ºÐ¡£Á°²ó¤ÎWBC¤â½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÝ¸±¤¬¤ª¤ê¤º³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë