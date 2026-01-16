ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤¬¡ÖOSAMU GOODS¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥Ý¥Ã¥×¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤¿¡Ø¤«¤ä¿¥¤Õ¤¤ó¡ÙÈ¯Çä
ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤«¤é¡¢2026Ç¯¤ËÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖOSAMU GOODS¡Ê¥ª¥µ¥à¥°¥Ã¥º¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£
1976Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¸¶ÅÄ¼£»á¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖOSAMU GOODS¡×¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤«¤ä¿¥¤Õ¤¤ó¡×¤Ë°¦¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¤«¤ä¿¥¤Õ¤¤ó¡×¤È¤Ï
¤«¤Ä¤Æ¡¢ÆàÎÉ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ãÄ¢¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿À¸ÃÏ¡Ö¤«¤ä¿¥¡×¤ÎµÛ¿åÀ¡¦Â®´¥À¤ËÃåÌÜ¤·¡¢Èþ¤·¤¯µ¡Ç½Åª¤Ê¤Õ¤¤ó¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸¶ÅÄ»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¿ô¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÖOSAMU GOODS¡×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ë¡¢¥É¥Ã¥°¡¢¥¥ã¥Ã¥È¤Î4¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤¬±Ç¤¨¤ë30cm³Ñ¤ÎÀµÊý·Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÉÛÌÌ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËË¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥È¤ä¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖOSAMU GOODS¡×¤é¤·¤¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¤ó¤Ë¡£
¤Õ¤¤ó¤Î³Ñ¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ë³Ý¤±¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤ä¼ýÇ¼»þ¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¨ÊÁ¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÄß¤ë¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÖOSAMU GOODS ¤«¤ä¿¥¤Õ¤¤ó¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹ Ä¾±ÄÅ¹¡¢ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£³Æ660±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤¤óÃ±ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢4¼ï¤Î¤Õ¤¤ó¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£4ËçÆþ¤ê¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï3,300±ß¡£