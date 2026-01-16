´ØÅì¡¡º£Æü16Æü¤È17Æü¤Ïºùºé¤¯º¢¤ÎÍÛµ¤¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¼¡Âè¤Ë´¨¤µÁý¤¹¡¡ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÃí°Õ
´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü17Æü¤Þ¤Ç¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢Ãë´Ö¤Ï¥³¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç²á¤´¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀè¤ÏÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤¬Æþ¤ê¡¢ÆÃ¤Ë21Æüº¢¤Ï´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£Æü16Æü¡¡³ÆÃÏ¤ÇÀ²Å·¡¡3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ
º£Æü16Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤ÏÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ë¤ï¤«±«¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²«º½¤¬ÈôÍè¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ÀöÂõÊª¤Î³°´³¤·¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½µ´ÖÍ½Êó¡¡¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¡¡ÃÈ¤«¤¤¤Î¤ÏÌÀÆü17Æü¤Þ¤Ç
¸þ¤³¤¦°ì½µ´Ö¤â¡¢À²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
20Æü¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤á¡¢±è´ßÉô¤Ç±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤â°ì»þÅª¤Ç¡¢¶¯¤¯¹ß¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
22Æüº¢¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤Ç¤ÏÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Á°¶¶¤ò¤Ï¤¸¤áËÌÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤ÎÉñ¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µ¤²¹¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü17Æü¤ÎÆüÃæ¤Ï¹¤¯16¡îÁ°¸å¤Ç¡¢ÆâÎ¦¤Î°ìÉô¤Ç¤Ï20¡î¤ËÇ÷¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
18Æü°Ê¹ß¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£21Æü¤È22Æü¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¤â6¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¤·¤«¾å¤¬¤é¤º¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤â¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
