¡Ö¼ò¤ÏÉ´Ìô¤ÎÄ¹¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡Ä°û¼ò¤¬¡Ö¼ºÌÀ¡×¾·¤¯¥±¡¼¥¹¤â¡¡¼ò¤ò°û¤à¤È¤¤Ë¼é¤ë¤Ù¤3¤Ä¤ÎÅ´Â§
¡¡»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÆ±Î½¤È°ì½ï¤Ë¼ò¤ò°û¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¼ò¤ÏÉ´Ìô¤ÎÄ¹¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤Ê°û¼ò¤Ï·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ¦ÃÎ¼±¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡×¡¡¤³¤ì¤¬°û¼ò»þ¤Ë¼é¤ë¤Ù¤3¤Ä¤Î¡ÈÅ´Â§¡É¤Ç¤¹¡ª
¡¡°ìÊý¡¢¤¤¤ï¤ß´ã²Ê¡ÊÊ¼¸Ë¸©°²²°»Ô¡ËÍý»öÄ¹¤Ç´ã²Ê°å¤Î´ä¸«µ×»Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¤Î°å³Ø¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤È¤ª¼ò¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹»ö¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÌÜ¡×¤È¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¿¼¤¤´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ä¸«¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌÜ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ï¡ÖÇ¾Â´Ãæ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó
¡¡¤ª¼ò¤¬¿Í´Ö¤Î·ò¹¯¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½çÈÖ¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î¾×·â
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÖÅ¬ÎÌ¤Î¤ª¼ò¤ÏÂÎ¤ËÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¿·¤Î°å³Ø¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤½¤ÎÀâ¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿°û¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¾¯ÎÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀÝ¼è¤Ï¸ý¹Ð¡Ê¤³¤¦¤¯¤¦¡Ë¤¬¤ó¤ä¿©Æ»¤¬¤ó¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¡¢Æý¤¬¤ó¡¢¹â·ì°µ¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤ò¾¯¤·°û¤àÊý¤¬»àË´Î¨¤ò²¼¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼À´µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇ¤â¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï´ÎÂ¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ç¹Â¡¤ä¿´Â¡¡¢¤½¤·¤ÆÇ¾¤Ê¤ÉÁ´¿È¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤ª¼ò¤Ï¡ÖÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤«¤é°û¤à¡×¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¾µÃÎ¤Ç³Ú¤·¤àÓÏ¹¥¡Ê¤·¤³¤¦¡ËÉÊ¡×¤Ø¤È¡¢°å³ØÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê2¡Ë°û¼ò¤¬¾·¤¯¡ÖÌÖËìÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¡Ê¤â¤¦¤Þ¤¯¤¸¤ç¤¦¤ß¤ã¤¯¤Ø¤¤¤½¤¯¤·¤ç¤¦¡Ë¡×¤Î¶²ÉÝ
¤ª¼ò¤ò°û¤ß²á¤®¤ë¤È¡¢ÌÜ¤Î·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¼ºÌÀ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¾·¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¤³¤È¤òÌÖËìÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤ª¼ò¤ÇÌÜ¤Î·ì´É¤¬µÍ¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¼ò¤ò¾ï°û¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ç¼¡¤Î3¤Ä¤Î¡ÖÉé¤ÎÏ¢º¿¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¹â·ì°µ¤ÎÍ¶È¯
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¡¢ÌÖËì¤ÎÆ°Ì®¤ò¹Å¤¯¡ÊÆ°Ì®¹Å²½¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã¦¿åºîÍÑ
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï¶¯¤¤ÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎÆâ¤Î¿åÊ¬¤¬Ã¥¤ï¤ì¡¢·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·ì´É¤ÎÊÄºÉ
¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æ°Ì®¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤¦ÀÅÌ®¤ò°µÇ÷¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥É¥í¥É¥í¤Î·ì±Õ¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì´É¤ÎÃæ¤Ë·ìÀò¡Ê·ì¤Î²ô¡Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ÌÖËì¤Î·ì´É¤ÏÇ¾¤Î·ì´É¤ÈÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ê£¿ô¤ÎÏÀÊ¸¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Áí¹çÅª¤ÊÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¢¤ë¥á¥¿¥¢¥Ê¥ê¥·¥¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÖËìÀÅÌ®ÊÄºÉ¾É¤òÈ¯¾É¤·¤¿´µ¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢37.5¡ó¤¬Ç¾Â´Ãæ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ì°µ¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÇ¾½Ð·ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡ÊÆ°Ì®¹Å²½¡Ë¤È¡¢·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤È¡¢Ç¾¹¼ºÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î·ì´É¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ç¾¤Î·ì´É¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ê¥µ¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÜ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ï¡ÖÇ¾Â´Ãæ¡×¤Î¥µ¥¤¥ó¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼ò¤È¤Î¾å¼ê¤ÊÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾Ò²ð¤Ç¡Ö¤ª¼ò¤¬ÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÞ¤Ë¤ä¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ»Ö¤¬·è¤·¤Æ¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ï°ÍÂ¸À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ç¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°û¼ò»þ¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÅ´Â§¤ò¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°û¼ò»þ¤ÎÅ´Â§
¡Ê1¡Ë1Æü¤Î¡Ö¾å¸ÂÎÌ¡×¤ò¿ôÃÍ¤ÇÃÎ¤ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö½ã¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ 1Æü20¥°¥é¥àÄøÅÙ¡×¤ÎÌÜ°Â¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶³¦Àþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë20¥°¥é¥à¤ÎÌÜ°Â¡Û
¡¦¥Ó¡¼¥ë¡Ê5¡ó¡Ë ÃæÉÓ1ËÜ¡¢¥í¥ó¥°´Ì1ËÜ¡Ê500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë
¡¦ÆüËÜ¼ò 1¹ç¡Ê180¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë
¡¦¥ï¥¤¥ó ¥°¥é¥¹Ìó2ÇÕ¡Ê200¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë
¡¦¾ÆÃñ¡Ê25ÅÙ¡Ë ¥°¥é¥¹Ìó2Ê¬¤Î1ÇÕ¡Ê100¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë
¡¦¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥À¥Ö¥ë 1ÇÕ¡Ê60¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡Ë
¡Ê2¡Ë¼ò¤ÈÆ±ÎÌ¤Î¡Ö¿å¡×¤ò°ì½ï¤Ë°û¤à
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ò°û¤àºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¤ª¼ò¤ÈÆ±ÎÌ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¿å¤ò°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÃ¦¿åºîÍÑ¤òÏÂ¤é¤²¡¢·ì±Õ¤¬¥É¥í¥É¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÊªÍýÅª¤Ë¤ª¤Ê¤«¤¬ËÄ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°û¤ß²á¤®¤ÎËÉ»ß¤Ë¤âÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡ËºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¡×¤Ç°û¤à
¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¡¢·ìÃæÇ»ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¡Ö¿ì¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤ËÌó30Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ç¥¬¥Ö¥¬¥Ö°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç¾¤¬¡Ö¿ì¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ëÁ°¤Ë¡¢ÂÎ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²á¾êÀÝ¼è¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¤âÀÝ¼è¤·¤Ä¤Ä¤æ¤Ã¤¯¤ê1ÇÕ¤ò¶õ¤±¤ë¡×¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î°û¤ß²á¤®¤ò·àÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àá¼ò¤Ï¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤·Ê¿§¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Î¡¢°ìÀ¸¤â¤Î¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡£
¡Öº£Æü¤Ï¿å¤ò1ÇÕÂ¿¤¯°û¤á¤¿¡×¡ÖºÇ½é¤Î30Ê¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê°û¤á¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤µ¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤¤¤¿¤ï¤ëÁªÂò¤ò°ì¤Ä¤À¤±Áý¤ä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î·ò¤ä¤«¤Ê»ë³¦¤È·ò¹¯¤ò¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£