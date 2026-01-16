Ä¹ºêFW¥Õ¥¢¥ó¥Þ¤¬·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¡¡35ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÈÊÌ¤ì¡Ä2ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¡Ö¿ÍÀ¸¤Îºâ»º¡×
¥¯¥é¥Ö¤¬·ÀÌóËþÎ»¤òÈ¯É½¡Ö°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤´¶¼Õ¡×
¡¡V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ï1·î16Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤ÎFW¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤È¤Î·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¢¥ó¥Þ ¥Ç¥ë¥¬¥ÉÁª¼ê¤È·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Íèµ¨·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ä¹ºê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¢¥ó¥Þ¤Ï2017Ç¯¡¢Ä¹ºê¤Ë²ÃÆþ¤·½éÍèÆü¡£ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢23Ç¯¤«¤éºÆ¤ÓÄ¹ºê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¶¯¿Ù¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¹â¤¤·èÄêÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÆÀÅÀ¸»¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ºßÀÒÃæ¤Ë¤Ï2ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹¶·â¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Îµî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤ÆÄ¹ºê¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¢¥ó¥Þ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ÖV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹ºê¤È¤¤¤¦³¹¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Îºâ»º¤Ç¤¹¡£2ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¶¦¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âô»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤È°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë