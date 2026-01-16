³Æ¹ñ´ð½à¶âÍø¡ÖÊÆ¤Ï²¼¤²¡¢Æü¤Ï¾å¤²¡¢´Ú¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¡×¡Ä¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹Í½ÁÛ
º£Ç¯¡¢Á´À¤³¦¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡Ö³Æ¼«¿ÞÀ¸¡Ê³Æ¼«¤¬À¸¤»Ä¤ê¤ò¿Þ¤ë¡Ë¡×¤ÎÄÌ²ßÀ¯ºö¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯´Ö¡¢Êª²Á¾å¾º¤È·Êµ¤ÄäÂÚ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¡ÖÍø²¼¤²¡×¤ÎÂâÎó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Ï³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°Û¤Ê¤ëÊý¸þ¤Ë´ð½à¶âÍø¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤ÏÁ´À¤³¦23¥«¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Îº£Ç¯¤Î¶âÍøÀ¯ºö¤òÅ¸Ë¾¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¤ÈÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ï¸½ºß3¡¥75¡ó¡Ê¾åÃ¼¡Ë¤Ç¤¢¤ë´ð½à¶âÍø¤ò¡¢º£Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë2¡¥75¡ó¤Þ¤Ç°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥é¥Ã¥·¥å»á¤Ï¡ÖFRB¤Ï»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤Î¸ÛÍÑ»Ô¾ì¤Î¼å¤µ¤¬¥¿¥«ÇÉÅª¤Ê´ðÄ´¤ò¼å¤á¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È¤·¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²¤ÎÆ°¤¤òÂ¾¤Î¼çÍ×Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬ÄÉ¿ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥«¥Ê¥À¡¦ÆüËÜ¡¦¥¹¥¤¥¹¤ÏÍø¾å¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥í·÷¤Ï¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢¹ë½£¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£²áµî¤Ë¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿³Æ¹ñ¤Î¶âÍø¥Ñ¥¹¡Ê·ÐÏ©¡Ë¤¬¡¢º£¸å¤ÏÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢▷²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô¡ÊECB¡Ë2¡ó¡Ê¸½ºß¡Ë¢ª2¡ó¡ÊÇ¯Ëö¡Ë ▷ÆüËÜ¶ä¹Ô¡ÊBOJ¡Ë0¡¥75¡ó¢ª1¡ó ▷±Ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¡ÊBOE¡Ë3¡¥75¡ó¢ª3¡¥5¡ó ▷¥«¥Ê¥ÀÃæ±û¶ä¹Ô¡ÊBOC¡Ë2¡¥25¡ó¢ª2¡¥5¡ó¡Ý¡Ý¤Ê¤É¤À¡£
¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¡ÖECB¤ÏÍÂ¶â¶âÍø¤¬¤¹¤Ç¤ËÃæÎ©¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤ÎºâÀ¯»Ù½Ð¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹âÎ¨´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÄÌ²ßÉâÍÈºö¤ò¼è¤é¤º¤È¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖBOJ¤Ï±ß°Â¤¬¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¤Ð¡¢¡ØÌó6¥«·î¤Ë°ìÅÙ¡Ù¤È¤¤¤¦Íø¾å¤²Í½ÁÛ¼þ´ü¤è¤ê¤âÁá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊPBC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯0¡¥2¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀ¯ºö¶âÍø°ú¤²¼¤²¤È0¡¥5¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÍÂ¶â½àÈ÷Î¨°ú¤²¼¤²¤Ç´ËÏÂ´ðÄ´¤òÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Î´ËÏÂµ¬ÌÏ¤Ï2025Ç¯¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢PBC¤¬1¡Ý3·î´üÃæ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¿·¶½¹ñÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÉý¤ÎÍø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¸½ºß2¡¥5¡ó¤Ç¤¢¤ë´ð½à¶âÍø¤òº£Ç¯°ìÇ¯´Ö°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ¥Ö¡¼¥à¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤ÎµÕÉ÷¤òÁê»¦¤·¡¢À®Ä¹Î¨¤ò2¡ó¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¦¥©¥ó°Â¤¬Í¢ÆþÊª²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥¦¥ë¤Î½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¶âÍ»°ÂÄê¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â·üÇ°Í×°ø¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¡ÖÃÏÀ¯³ØÅªÍ×°ø¤äËÇ°×À¯ºö¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Îµ¤¤Þ¤°¤ì¤ÊÀ¯ºö´ðÄ´¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Å¸Ë¾¤ò¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÍÉ¤ë¤¬¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£