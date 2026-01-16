¡Ö¥½¥Ö¥ê¥óAI¡×¸µÁÄ¤¬ÆÈ¼«À¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¡Ä´Ú¹ñ¤Î¹ñ²È¼çÆ³AIÁªÈ´»ö¶È¤Ç¥Í¥¤¥Ð¡¼¤¬Ã¦Íî
¹ñ²È¼çÆ³¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÁªÈ´»ö¶È¤Ç¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¡ÊNAVER¡Ë¥¯¥é¥¦¥É¤ÈNC AI¤¬Ã¦Íî¤·¡¢LG AI¸¦µæ±¡¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢SK¥Æ¥ì¥³¥à¤Î3¼Ò¤Î¼¡ÃÊ³¬¿Ê½Ð¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÈ¼«À¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤¬¡¢NC AI¤Ï¥â¥Ç¥ëÀÇ½É¾²Á¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ¦Íî¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÄÌ¿®Éô¤Ï15Æü¡¢À¯ÉÜ¥½¥¦¥ëÄ£¼Ë¤ÇÆÈ¼«AI¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë³«È¯»ö¶È¤Î1¼¡É¾²Á·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡¦ÀìÌç²È¡¦ÍøÍÑ¼ÔÉ¾²Á¤ÈÆÈ¼«ÀÊ¬ÀÏ¤ÎÆó¤Ä¤Î¼´¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯É¾²Á¤È¡¢¹ñÆâ¤ÎÀìÌç²È¡¦ÍøÍÑ¼ÔÉ¾²Á¤Ç¤Ï¡¢LG AI¸¦µæ±¡¤¬¤¹¤Ù¤ÆºÇ¹âÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢NC AI¤Ï¤³¤ì¤é»°¤Ä¤ÎÉ¾²Á¤Ç´ð½à¤ËÃ£¤»¤ºÃ¦Íî¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤¬³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÆÈ¼«À¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö³¤³°µ»½Ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤ÆÈ¼«AI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¹çÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ºòÇ¯8·î¤Ë5¤Ä¤ÎÀº±Ô¥Á¡¼¥à¤òÁªÄê¤·¤¿Åö»þ¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤ÏÍÎÏ¤ÊºÇ½ª¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥¤¥Ð¡¼¤Ï´Ú¹ñÆÈ¼«¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤òºÇ¤âÁá¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥½¥Ö¥ê¥óAI¡×¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ½é¤ÎÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸ø³«¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¾õ¶·¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àè·îËö¤Ë5¥Á¡¼¥à¤¬AI¥â¥Ç¥ë¤Î1¼¡³«È¯·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Æ°Ê¹ß¤À¤Ã¤¿¡£¥Í¥¤¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²èÁü¤ä²»À¼¤Ê¤ÉÊ£¹ç¥Ç¡¼¥¿¤ò½èÍý¤Ç¤¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹AI¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëQwen¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¨¥ó¥³¡¼¥À¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¨¥ó¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢³°Éô¤Î»ë³Ð¤ä²»À¼¾ðÊó¤òAI¥â¥Ç¥ëËÜÂÎ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¥Ç¡¼¥¿·Á¼°¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¨¥ó¥³¡¼¥À¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤êÆÈ¼«ÀÏÀÁè¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥ÉÂ¦¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¨¥ó¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«¼Ò¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨²ÄÇ½¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ëÈæ½Å¤â¾®¤µ¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£ÌøºÑÌÀ¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡Ë²Ê³Øµ»½Ñ¾ðÊóÄÌ¿®ÉôÂè2¼¡´±¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëAI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Öº£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼ñ»Ý¤äÉ¾²Á°Ñ°÷¤Î°Õ¸«¤Ê¤É¤òÁí¹ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÆÈ¼«À¤Î´ð½à¤ÏËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÈ¼«À¤ò½ä¤ëÏÀÁè¤Ï¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈSK¥Æ¥ì¥³¥à¤Ë¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÏAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÈ¼«À¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë³Ë¿´¤Ç¤¢¤ëAI¤Î³Ø½¬²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£AI¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖAI¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÈ¼«À¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢AI¤¬È½ÃÇ¤ò²¼¤¹ºÝ¤ËÍÑ¤¤¤ë½Å¤ß¡Ê¿ôÃÍ¡Ë¤ò¼«¤éºî¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÉ¾²Á°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥É¤Î¾ì¹ç¡¢ÏÀÁè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ó¥³¡¼¥À¡¼¤¬½Å¤ß¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢º£²óÃ¦Íî¤·¤¿2¼Ò¤È¿·¤¿¤Ë±þÊç¤·¤¿´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é1¼Ò¤òÄÉ²Ã¤ÇÁªÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¥Í¥¤¥Ð¡¼¥¯¥é¥¦¥ÉÂ¦¤Ï¡¢ÄÉ²ÃÁªÄê¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¼¡ÃÊ³¬¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿LG AI¸¦µæ±¡¤Ê¤É3¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÊý¿Ë¤À¡£À¯ÉÜ¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËºÇ½ªÅª¤Ë2¥Á¡¼¥à¤òÁªÄê¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹½èÍýÁõÃÖ¡ÊGPU¡Ë¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿å½à¤ÎÆÈ¼«AI¥â¥Ç¥ë¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£