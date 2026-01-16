Éé¤±¤¿ÎÏ»Î¤¬¡È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡É¤Û¤É¶¯¤¹¤®¤ë²øÊªÎÏ»Î¤ÎÄÁ·èÃå¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¡ÖµÇ°¤À¤Í¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤¼¤«Ì¯¤ËÇ¼ÆÀ¤Î¥ï¥±
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉé¤±¤¿ÎÏ»Î¤¬»×¤ï¤º¡ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡ÉÄÁ·èÃå
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¸ÞÆüÌÜ¡¢ÌÜ¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê¡ÖÍ¥¤·¤¹¤®¤ë¡×·èÃå¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾²£¹Ë¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¡ÈÄ¶¿·À±¡É¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Áê¼êÎÏ»Î¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÚÉ¶¤Î³°¤Ø¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶¯¤µ¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤¬»×¤ï¤º¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Î10ÇÜÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤À¤Í¡×¤È¾Î»¿¡¢¤Ê¤¼¤«Ç¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤Þ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢½ø¥Î¸ý½½¶åËçÌÜ¤Î°°ÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¡£¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î23ºÐ¤Ç¡¢Âè63Âå²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡Ê¸½¡¦µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ë¤Î¤·¤³Ì¾¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿³Ñ³¦´üÂÔ¤Î°ïºà¤À¡£³°¹ñ½Ð¿ÈÎÏ»ÎÏÈ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤ÇÌó4Ç¯È¾¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï´û¤Ë´Ø¼è½°¤òÎ¿¤°¤È¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢Ê¿À®½½¶åÇ¯¶å·î¾ì½ê¤¬½éÅÚÉ¶¤È¤¤¤¦41ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó½ø¥Î¸ý½½¸ÞËçÌÜ¤ÎÅìÏ²¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¡¢°°ÉÙ»Î¤Ï±Ô¤¯Æ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢Áê¼ê¤òÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¸±¦¤ÎÏÓ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅìÏ²¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤À¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Çµ®½Å¤ÊÊª¤ò°·¤¦¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤·¤«¤·¹³¤¦Í¾ÃÏ¤ò°ìÀÚÍ¿¤¨¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÅìÏ²¤òÅÚÉ¶¤Î³°¤Ø¡£´ó¤êÀÚ¤ê¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢°°ÉÙ»Î¤Î²øÎÏ¤Ë¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅìÏ²¤Ï¡¢ÅÚÉ¶¤ò³ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ï¤Ï¤Ï¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼ã¤Ä¶¿·À±¤Îµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¶¡¹¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ê¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢ABEMA¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖÅìÏ²¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¿¡×¡ÖËÜµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤³¤Î¶¯¤µ¡×¡Ö¤´¤á¤ó¤´¤á¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾Íè¤Î½ÐÀ¤¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë°°ÉÙ»Î¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÃæ¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤É½¾ð¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿ÅìÏ²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤µÇ°¤À¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤â¡£¼ÂÎÏº¹¤¬À¸¤ó¤À¡¢¤É¤³¤«²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÄÁ·èÃå¤Ë¡¢´ÛÆâ¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë