NGT48ÂçÄÍ¼·³¤¡¢ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼SHOT¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ÇÌ¥¤»¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï¡¢2·î13Æü¤Ë¡ÖNGT48 ÂçÄÍ¼·³¤ 1st¼Ì¿¿½¸ ¼·¤¤¤í¤ÎÀÄ¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÂè3ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¨¤ì¤¿È±¤ÈÈ©¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿åÃåSHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
NGT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢11th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö´õË¾Îó¼Ö¡×¤ÇW¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÂçÄÍ¼·³¤¤¬¡¢2·î13Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢É½»æ³¨ÊÁ¤È½©¸µ¹¯»á¹Í°Æ¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
É½»æ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Çò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¿¶¤êÊÖ¤ëÁÖ¤ä¤«¤µÁ´³«¤Î¥«¥Ã¥È¡£
½©¸µ»á¹Í°Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¼·¤¤¤í¤ÎÀÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÄÍ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¡Ø¼·³¤¡Ù¤Î¡È¼·¡É¤È¡Ø³¤¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡ÈÀÄ¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤¬»ä¤Ë¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É½»æ¤Ë¤Ï»ä¤¬ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ËÃåÍÑ¤¹¤ëÇò¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Çò¥ï¥ó¥Ô¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¡¢¤½¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢ÇØÃæ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤Ê¤É3ÅÀ¤¬¸ø³«¡£¼Ì¿¿½¸Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÄÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµîºÇÂçÏª½Ð¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂçÃÀ¤Ê»Ñ¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£