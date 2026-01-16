Éüµ¢´Ö¶á¡ª¥Ö¥ë¥º²¼ÉôÁÈ¿¥¤¬²ÏÂ¼Í¦µ±¤Î¾Ð´éS¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó´üÂÔ¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡NBA¥Ö¥ë¥º¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¥·¥Æ¥£¡¦¥Ö¥ë¥º¤Ï¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤ÆÎý½¬¤¹¤ë²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖWhat's up San Diego¡×¤È¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ºÀïÄ¾Á°¤ÎÎý½¬É÷·Ê¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë²ÏÂ¼¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¥ì¥¯¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ßÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤è¤¤¤èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨½ªÎ»¸å¡¢À©¸Â¤Ê¤·´°Á´FA¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÏÂ¼¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¡£ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é20ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£ÀäÉÊ¥¢¥·¥¹¥È¤òÏ¢È¯¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÁ´5Àï½ª¤¨¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ23.9Ê¬½Ð¾ì¤Ç10.2ÆÀÅÀ¡¢6.2¥¢¥·¥¹¥È¡£2ÅÙ¤Î¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òÃ£À®¤·¡¢¥Ö¥ë¥º¤È¤Î2WAY·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥ÁÃæ¤Ë±¦Â¤òÉé½ý¡£ºòÇ¯10·î17Æü¡ÊÆ±18Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤¬·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥º¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯1·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¥Ö¥ë¥º¤ÈºÆ¤Ó2WAY·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥ë¥º¤Î¥É¥Î¥Ð¥óHC¤Ï²ÏÂ¼¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±¦²¼ÂÜ¤Î·ìÀò¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ·ÀÌó¸å¤Ï²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤¿²ÏÂ¼¡£ÀÜ¿¨¤¢¤ê¤ÎÎý½¬¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤â¤Î¤Î·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤«¤é½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£