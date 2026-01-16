¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥âー¥ëÀìÇä¡ª¡¡¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê!¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¡¢¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°
¡Ú¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê!¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡Û 2·î28ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÏÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¥¿¥«¥é¥È¥ßーÀìÇä¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー ¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ° ¤ª¤«¤¨¤ê!¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤ò2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï7,480±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï1997Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦1/1¡×¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÉü¹ïºÆ¸½¤·¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¹â¤µÌó40cm¤ÎÅù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¤Ê¤ë¡£¥Ý¥±¥â¥ó30¼þÇ¯µÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÍÑBOX¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤µ¤ì¤ë¡£
(C)Nintendo¡¦Creatures¡¦GAME FREAK¡¦TV Tokyo¡¦ShoPro¡¦JR Kikaku (C)Pokemon