¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤è¤ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¡Ö¥ê¥ó¡¦¥ß¥ó¥á¥¤¡×¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¤¬³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ26¡óOFF¤ÇÈÎÇäÃæ
¡Ú¥ê¥ó¡¦¥ß¥ó¥á¥¤¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¡Ë¡Û È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î »²¹Í²Á³Ê¡§6,490±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§4,800±ß
¥Ç¥«ー¥ë¡Ê¥Þー¥¥ó¥°¡Ë
(C) 1982 BIGWEST
¡¡³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ï¥»¥¬¥ï¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¡Ö¥ê¥ó¡¦¥ß¥ó¥á¥¤¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹¡Ë¡×¤ò»²¹Í²Á³Ê¤«¤é26¡ó¥ª¥Õ¤Î4,800±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖÄ¶»þ¶õÍ×ºÉ¥Þ¥¯¥í¥¹¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ê¥ó¡¦¥ß¥ó¥á¥¤¡×¤Î¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ì¥¸¥ó¥¥Ã¥È¡£¸¶·¿À½ºî¤ÏºùºäÈþµª»á¡Ê¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Èþ¼ùËÜÀ²É§»á¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¤Î¤â¤ÈÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥«ー¥ë¡Ê¥Þー¥¥ó¥°¡Ë
¡¦Æ·¥Ç¥«ー¥ëÂ¾
(C) 1982 BIGWEST
¢¨¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£