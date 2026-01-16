40ºÐ¡¦¸µTBS¥¢¥Ê¤¬¡È»¥ËÚ¤Î¹ÔÎóÅ¹¡É¤Ë2»þ´ÖÊÂ¤ó¤ÇÄË´¶¤·¤¿¤³¤È¡ÖÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡2010Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡ØÄ«¥º¥Ð¥Ã¡ª¡Ù¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2016Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¤¿¥¢¥ó¥Ìô£¹á¤µ¤ó¡Ê40ºÐ¡¦°ÊÁ°¤Ï¾®ÎÓÍª¤È¤·¤Æ³èÆ°¡Ë¡£
¡¡TBSÂà¼Ò¤«¤éäþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ20Ç¯À¸³è¤·¤¿Åìµþ¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ³èÆ°µòÅÀ¤ò¸Î¶¿ËÌ³¤Æ»¤ËÌá¤·¤¿¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¡£¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Ë¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡Ö½ÐÌá¤êÀè¡×¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥é¥¤¥Õ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ëÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè67²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡Ê°Ê²¼¡¢¥¢¥ó¥Ì¤µ¤ó¤Î´ó¹Æ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢¡ÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»ä¤Î±¿Àª
¡¡41ºÐ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡£¤¤¤è¤¤¤è¿ÈÂÎ¤ËÌµÍý¤¬¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤Þ¤Îº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡»ä¤Ï¸Î¶¿ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ê¤É¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö·ÝÇ½¡×¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢±¿µ¤¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤¾¡ª ¤ª¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò¤¿¤Æ¤ë¤Ù¤¯¡¢ÃçÎÉ¤·¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÍÌ¾Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤ÎËÜ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤ò¤â¤È¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿ËèÆü¤Î¡Ö±¿Àª¡×¤òµ¤·¤¿Ê¬¸ü¤¤ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï¸ý¤ò¿µ¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¢þ¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤Ê¤ÉÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤òº¸±¦¤¹¤ë¤ª¹ð¤²¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áí¤¸¤Æº£Ç¯¤Î»ä¤Ï¡ÖÂèÏ»´¶¤¬ºã¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤À¤È»×¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤ËÆþ¤ì¤Ð¤è¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È¤Î¤³¤È¡ª
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ¸µ»¥ËÚ¤Î¥°¥ë¥á¾ðÊó¤òÀÑ¶ËÅª¤ËSNS¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤Î¤âº£Ç¯¤Ï¤¢¤ê¤è¤Í?! ¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥ì¡¼¤ÎÌ¾Å¹¤Ø¡£ÇÁ¤±¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¢¤ë¤ªÅ¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¤¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µû²ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤«¤Ã¤¿¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤·¤«¤âËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤Þ¤ÇË¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤Ê¤ê¤ÎÍÌ¾Å¹¤Ç¤¹¡£
¢¡¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¥«¥ì¡¼Å¹¤ËÅþÃå
¡¡ºòº£¤Î»¥ËÚ¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤âÅö¤¿¤êÁ°¡£»ä¤¬Â¤ò±¿¤ó¤ÀÆü¤ÏÂçÀã¤ÎÍâÆü¤È¤â¤¢¤ê¡¢±Ø¤«¤é¿ôÊ¬¤Îµ÷Î¥¤Ç¤âÂ¤ò¤È¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÃë²á¤®¤Ë¤ä¤Ã¤È¤ªÅ¹¤ËÅþÃå¤·¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢¤º¤é¤Ã¤È¡¢¤¶¤Ã¤È¸«¤¿´¶¤¸20¿Í°Ê¾å¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¹ÔÎó¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÉÝµ¤¤Å¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¤È¹ÔÎó¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï»þÀÞ¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Î¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Î¹ÔÎó¤È¤Ï¿Ê¤ßÊý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¤ªÅ¹¤«¤é¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿ÀèµÒ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤Å¤±¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë40Ê¬¤Û¤É¤¬·Ð²á¡£¸å¤í¤Ë¿·¤·¤¯ÊÂ¤ó¤À¥«¥Ã¥×¥ë¤¬µ¤¤Å¤±¤Ð¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤¯¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¤â¤Î¤ÎÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ÎÂ¿¤¤¤³¤ÈÂ¿¤¤¤³¤È¡£´¨É÷¤ò¼×¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÀÞÉ¹ÅÀ²¼5ÅÙ¤ÎÎä¤¿¤¤Îäµ¤¤¬»ä¤ÎÁ´¿È¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2»þ´Ö¸å¡¢¤Ä¤¤¤ËÆþÅ¹¡£¤·¤«¤·¡Ä
¡¡¥À¥¦¥ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ß¥Õ¡¼¥É¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÂÑ¤¨¤ë»ä¡£¥¹¥Î¡¼¥·¥å¡¼¥º¤ÎÃæ¤ÎÂ¤Î»Ø¤â¤À¤ó¤À¤óÅà¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤é¥«¥¤¥í¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢·¤¤ÎÃæ¤ËÅêÆþ¡£¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤óÉ½¾ð¤â¤³¤ï¤Ð¤ê¡¢ÀµÄ¾¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤À¤ÈÄü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¡£
¡¡¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÅ¹Æâ¤ËÄÌ¤µ¤ì¡¢ÆþÅ¹¤Î½Ö´Ö¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¹á¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ïº£»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ä¤Ã¤È¤¢¤ê¤Ä¤±¤¿³¤Á¯¥«¥ì¡¼¤Ï¡¢É®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤¤Û¤É¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¡¢¤¢¤ÎÊÂ¤ó¤À»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¤Î¤³¤Î¥«¥ì¡¼¤Î´¶Æ°¤Ê¤Î¤À¤Ê¤È¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯¤Ò¤È¸ý¡¢¤Ò¤È¸ý³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Àê¤¤ËÜ¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!! ¿·Ç¯Áá¡¹¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤¾!! ¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡£
